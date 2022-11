Rodina se v bytě mačkala. Stavba domu bylo nejlepší rozhodnutí v životě

Jako malé rozrůstající se rodině v malém bytě 2 + 1 nám bylo jasné, že stavět dům dřív nebo později budeme. Měli jsme zakoupený pozemek a čekali na správný moment. Přišel rychleji, než jsme čekali, ale impulz byl jasný. Prostor bytu už byl příliš malý.

Obecně bylo těžké se v nabídce firem orientovat a mít relevantní srovnání, protože každá cenová nabídka obsahuje něco jiného. Lukáše a jeho firmu jsme znali. Bydleli jsme poblíž, jsme přátelé a máme povědomí o tom, jaké domy staví. Naše kroky tedy vedly celkem najisto.

Měli jsme celou mozaiku nápadů a prvků, které se nám líbily, ale neuměli jsme je poskládat do smysluplného celku, ani dát na papír. Věděli jsme, že chceme prosklené jádro domu – obývák s kuchyní. Jednoduchost, velký prostor a vzdušnost – to vše hlavně v reakci na malinkatý byt bez dostatku úložných prostor, ve kterém jsme bydleli.

Toužili jsme oba po domě se schodištěm, protože jsme v takovém nikdy nebydleli. Ale když architekti slyšeli naše požadavky, reagovali s údivem a poznámkou, že jsme rozhodně stvořeni pro přízemní dům. Naštěstí jsme si nechali poradit, protože bychom dnes neměnili.

Celkové náklady na dům

Chtěli jsme se již na začátku dopátrat finální částky, abychom se mohli připravit a objekt neskončil v nějaké fázi nedodělaný. Ale i přes naši snahu a přesné údaje od dodavatelské firmy to bylo prakticky nemožné.

Kompletní stavba se vším všudy stojí mnohem víc, než čekáte, a nikdo neumí říct finální částku zahrnující opravdu všechno. Také proto, že oslovujete v průběhu i další dodavatele (minimálně na úpravy okolí domu a zahradu) a děláte spoustu rozhodnutí postupně a v průběhu.

Naprosto skvělé rozhodnutí bylo spolupracovat na vnitřním řešení domu s interiérovými designérkami. V rozsahu obývacího pokoje, kuchyně a dětského království nám pomohl vytvořit koncept, vybrat veškeré prvky i zajistit realizaci. Rozvrhl také světla a zásuvky.

Odzbrojila nás třeba otázka na umístění vánočního stromečku. Řešili jsme, kde budeme nabíjet telefony nebo kde bude zapojena televize a reproduktory. Bylo promyšleno tolik věcí, na které bychom sami nepomysleli, a přitom jsou předmětem denního užívání.

Jak velká to byla pomoc, jsme si uvědomili hlavně v ostatních místnostech, kde interiér tímto způsobem zpracován nebyl. Viděli jsme ten obrovský rozdíl v zařízení prostoru. Umístění nábytku a volba prvků zdaleka nebyla tak promyšlená a uživatelsky příjemná, nemluvě o celkovém estetickém vyznění.

Zkrátka to nebylo ono. Pocítili jsme rozdíl i během realizace. Ubyly nám starosti s výběrem a objednáváním prvků, stejně jako s delegováním práce na jednotlivé řemeslníky. Otázky pana elektrikáře na umístění zásuvek v jiných pokojích nás pak o to víc zaskočily. Neměli jsme ponětí, podle čeho je určit.

Snaha ušetřit mění návrh

Když se díváme zpět s otázkou, zda bychom něco řešili jinak, odpověď není jednoduchá. Řada rozhodnutí byla učiněna za účelem úspory financí. Peníze prostě hrají rozhodující roli.

Po zkušenosti ale vidíme, že mnoho takových úspor je krátkozrakých. Jedním takovým prvkem byl vstupní přístřešek, původně zahrnutý v projektu. Bylo by tam o pár metrů víc praktické kryté plochy, což nám teď hodně chybí.

Kdybychom do toho šli znovu, nechali bychom si zpracovat interiér domu celý. Cena byla sice z našeho pohledu vysoká, ale vidíme, jaký měla smysl. Byly to dobře investované peníze a ve výsledku nám ušetřily další finance i čas.

Jsme tu dva roky a úplně jsme zapomněli na to, že jsme někdy bydleli jinde. Tak jsme si zvykli na ten nový prostor! Schopnost adaptovat se na lepší je zkrátka ohromně rychlá. Kamkoli teď přijdeme, stropy nám připadají nízké. Je to tu tak dobré, že se nám skoro nechce nikam odcházet, a to nejspíš mluví za vše.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický – dotace B.0

nízkoenergetický – dotace B.0 Zastavěná plocha: 175 m 2

175 m Užitná plocha: 146 m 2

146 m Konstrukční systém: kombinace LUCERN wood a LUCERN mineral

kombinace LUCERN wood a LUCERN mineral Teplo a větrání: Tepelné čerpadlo IVT s podlahovým vytápěním a chlazením REHAU, rekuperace ZEHNDER

Tepelné čerpadlo IVT s podlahovým vytápěním a chlazením REHAU, rekuperace ZEHNDER Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,163 W/m 2 K

0,163 W/m K Projekt: LUCERN dřevostavby 2019

LUCERN dřevostavby 2019 Realizace: LUCERN dřevostavby 2020

LUCERN dřevostavby 2020 Skladba stěny: 307,2 mm

307,2 mm Celková tloušťka: dřevěný obklad provětrávaný, sibiřský modřín rhombus, fasádní fólie, UV ochrana – 270g/m2, minerální izolace – skelná vlna 60 mm + 60 mm, konstrukční deska Rigistabil 15 mm, nosná konstrukce KVH 120 mm × 60 mm, minerální izolace – skelná vlna 120 mm, parobrzda PE 110 g/m2, minerální izolace – skelná vlna 40 mm, konstrukční deska Rigistabil 12,2 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz