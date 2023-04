Bez vody, elektřiny a cesty se vrhli na stavbu vysněného domu v Beskydech

Vlastní domek v přírodě a s koupacím jezírkem jsme chtěli hned od začátku našeho vztahu. Našli jsme jeden vhodný, ale v den podpisu kupní smlouvy přítel najednou couvl, že do toho nejde. Rozhodl se, že si postavíme svůj a přesně podle vlastních představ.

Stavební pozemek jsme hledali rok. Pak jsme natrefili na jeden v malé obci Hrádek v Beskydech a okamžitě jsme se pro něj nadchli. Okolí bylo krásné a západ slunce nás doslova uchvátil.

Bohužel zde nebyla voda, elektřina ani příjezdová cesta. Tu nám slíbil starosta a také slib dodržel. Na elektřinu jsme čekali rok a vodu máme z vrtu. Bohužel ale není stále ideální a nakonec se budeme zřejmě připojovat na obecní vodovod.

Náš dům stojí v Beskydech v malé obci Hrádek. Podle ní také dostal jméno náš profil na Instagramu @stavime_nas_hrad. Do Třince, kde oba pracujeme a dcera chodí do školy, je to cca patnáct minut autem, takže nic hrozného. Zato do lesa to máme dvě minuty a do hor dvacet minut pěšky. Srnky se nám pasou kolem domu a pijí z jezírka. Západ slunce máme téměř denně v obýváku. Prostě ráj.

Vzhled domu jsme našli na Pinterestu a lehce jej upravili. Vysněnou nemovitost jsme si navrhli sami. Projekt jsme měli pouze na kuchyň, s tou jsem si vůbec nevěděla rady a pomoc se skutečně vyplatila.

Finální podobu domu jsme dvakrát měnili. Nakonec jsme sebrali odvahu a rozhodli jsme se pro velkorysé prosklení, vysoký strop ve společenské části, i když nás někteří odrazovali. Svého rozhodnutí nelitujeme.

Na zahradě jsme vybudovali koupací jezírko. Oba milujeme léto, opalování a grilování u vody. Na dovolenou odjíždíme jen v zimě.

Stavba trvala tři roky a vše šlo podle plánu. Změna nastala až u pergoly, kdy jsme se nakonec rozhodli pro praktické řešení a umístili ji k domu, mezi kuchyň a jezírko. S řemeslníky to bylo různé. Někteří byli skvělí, jiní nás hodně zklamali a dodnes jejich chyby řešíme.

VÝZVA ČTENÁŘŮM Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh vaší nemovitosti

(rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili. PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE.

V současné době se zaměřujeme na úpravu zahrady. Udělali jsme terénní úpravy a zasadili přes čtyřicet stromů. Čeká nás založení trávníku a postupně se zaměříme na detaily. Já si přeji vyvýšené záhony na bylinky a zeleninu.

Práce na domě nikdy nekončí

V domě žijeme dva roky s dcerou a čtyřmi kočkami. Dům využívám také jako ateliér pro focení klientek. Dům je veliký, oba jsme pracovně vytíženi, tak máme paní na úklid. Chodí jednou týdně, moc nám pomáhá a my zase finančně jí. Práce je tu i tak stále dost. Nejčastější otázkou je, jak myjeme vrchní okna a vymetáme pavučiny z vysokých stropů. Jednou za rok vše zajistí profesionálové.

Dům není ještě zdaleka hotový. Musíme dodělat koupelny, doplnit podlahové lišty a v předsíni chybí nábytek. Hodně práce nás čeká venku. Plánujeme dodělat zahradní kuchyni pod pergolou, stání na auta před domem a možná i plot. Váháme, zda bude lepší dřevěná ohrada, nebo obyčejný porostlý břečťanem.

Dům je perfektně izolovaný, v oknech jsou trojskla. Topíme podlahovým topením a tepelným čerpadlem. Máme fotovoltaickou elektrárnu a rekuperaci. Problém byl v létě, kdy se slunce opře do oken. Jsou orientovaná jihozápadním směrem, kde je svah. Vyřešily to těžké závěsy a okenní fólie.