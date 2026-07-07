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Klenot z roku 1829 vstal z mrtvých. Nahlédněte do stavení v Křeči za 21 milionů

Lenka Weberová
Tradiční venkovský dům v obci Křeč, jehož původ sahá před rok 1829, je ukázkovým příkladem moderní reinkarnace. Nemovitost s užitnou plochou 271 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 3 312 metrů čtverečních je na prodej za 21 milionů korun.

Původní kamenná stavba, která pravděpodobně sloužila zemědělským účelům jako součást statku, prošla kompletní rekonstrukcí a s dispozicí 6+2 nabízí komfortní útočiště početné rodině.

Dvoupodlažní dům s klasickou sedlovou střechou byl v exteriéru oživen výklenkem s dvojicí velkoformátových oken a tvoří působivý kontrast se zadní částí domu, ve které je přiznaná kamenná zeď.

Fasáda se záměrně ponechanou patinou je jedním z originálních prvků domu. A to nejen vizuálně, ale také historicky – v interiéru čekají klenby a původní dřevěné masivní dveře.

Tradiční venkovský dům v obci Křeč, jehož původ sahá před rok 1829, je ukázkovým příkladem moderní reinkarnace.
Nemovitost s užitnou plochou 271 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 3 312 metrů čtverečních je na prodej za 21 milionů korun.
Původní kamenná stavba, která pravděpodobně sloužila zemědělským účelům jako součást statku, prošla kompletní rekonstrukcí a s dispozicí 6+2 nabízí komfortní útočiště početné rodině.
Původní kamenná stavba, která pravděpodobně sloužila zemědělským účelům jako součást statku, prošla kompletní rekonstrukcí a s dispozicí 6+2 nabízí komfortní útočiště početné rodině.
Původní kamenná stavba, která pravděpodobně sloužila zemědělským účelům jako součást statku, prošla kompletní rekonstrukcí a s dispozicí 6+2 nabízí komfortní útočiště početné rodině.
27 fotografií

V domě jsou dva obývací pokoje, čtyři ložnice a tři koupelny. Spodní světnice s kuchyňskou částí je prosvětlena velkým spodním oknem, horní společenská část (64 m²) rovněž, avšak ve druhém podlaží.

V přízemí je hlavní ložnice s klenutým stropem a vstupem do koupelny se saunou, nahoře jsou pak zbylé tři pokoje. Z posledního z nich se vstupuje na pozemek přes zadní štít domu.

Na pozemku o ploše 3 312 m² se nachází také stavba nové dřevěné stodoly a ve spodní části pozemku teče malý potůček. Zahrada je orientována na jih, díky čemuž mohla být na střeše instalována silná FVE (14,9 kWp). Dům je nabízen za 21 milionů korun, a to včetně vybavení, které je v mnoha případech zakázkovým či historickým kouskem.

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Témata: pozemek

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Tradiční venkovský dům v obci Křeč, jehož původ sahá před rok 1829, je ukázkovým příkladem moderní reinkarnace. Nemovitost s užitnou plochou 271 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 3 312 metrů...

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