Původní kamenná stavba, která pravděpodobně sloužila zemědělským účelům jako součást statku, prošla kompletní rekonstrukcí a s dispozicí 6+2 nabízí komfortní útočiště početné rodině.
Dvoupodlažní dům s klasickou sedlovou střechou byl v exteriéru oživen výklenkem s dvojicí velkoformátových oken a tvoří působivý kontrast se zadní částí domu, ve které je přiznaná kamenná zeď.
Fasáda se záměrně ponechanou patinou je jedním z originálních prvků domu. A to nejen vizuálně, ale také historicky – v interiéru čekají klenby a původní dřevěné masivní dveře.
V domě jsou dva obývací pokoje, čtyři ložnice a tři koupelny. Spodní světnice s kuchyňskou částí je prosvětlena velkým spodním oknem, horní společenská část (64 m²) rovněž, avšak ve druhém podlaží.
V přízemí je hlavní ložnice s klenutým stropem a vstupem do koupelny se saunou, nahoře jsou pak zbylé tři pokoje. Z posledního z nich se vstupuje na pozemek přes zadní štít domu.
Na pozemku o ploše 3 312 m² se nachází také stavba nové dřevěné stodoly a ve spodní části pozemku teče malý potůček. Zahrada je orientována na jih, díky čemuž mohla být na střeše instalována silná FVE (14,9 kWp). Dům je nabízen za 21 milionů korun, a to včetně vybavení, které je v mnoha případech zakázkovým či historickým kouskem.