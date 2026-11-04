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Starosta Říčan žije s rodinou v domě u lesa. Interiér navrhla jeho manželka

Klára Lyons
U jídelního stolu se majitelka cítí nejlépe.

U jídelního stolu se majitelka cítí nejlépe. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Dům prošel po koupi zásadní rekonstrukcí.
Zahrada poskytuje rodině dostatek prostoru k relaxaci i soukromí.
Erika Bach vydala v době covidu „Deník vděčnosti“. Nyní připravuje druhý díl.
Dům prošel po koupi zásadní rekonstrukcí.
16 fotografií
Erika Bach působí jako kouč a strategický partner pro veřejné instituce. Žije na okraji Říčan s dětmi a manželem Davidem Michaličkou, který v současné době zastává post starosty města. Dům v rustikálním stylu ukrývá přiznané zdivo, předměty s příběhem i staré rodinné poklady.

Přes dvacet let starý dům původně vlastnil majitel z Rakouska a tento styl se do zařízení domu zásadně promítl.

„Hodně věcí uvnitř bylo v rakouském stylu, takže první věc, kterou jsme udělali, bylo několik estetických úprav interiéru, aby se nám v něm lépe žilo. Na několika stěnách v interiéru jsme přiznali zdivo, udělali cihlové obklady a do zdi nad televizí jsme nechali vestavět dřevěné niky, ve kterých teď máme předměty našemu srdci blízké. Původní mramorové parapety jsme také obložili dřevem a mramorový krb jsme natřeli speciální barvou, která má rezový efekt. Malbu i podlahy jsme také změnili tak, aby dům celkově působil útulně,“ vypráví Erika, která si zařizování domu velmi užívá a očividně má pro něj cit. Dům není zařízen moderně, ale spíše rustikálně tak, jak byla Erika zvyklá ze svého rodného domu.

Dům prošel po koupi zásadní rekonstrukcí.
U jídelního stolu se majitelka cítí nejlépe.
Zahrada poskytuje rodině dostatek prostoru k relaxaci i soukromí.
Erika Bach vydala v době covidu „Deník vděčnosti“. Nyní připravuje druhý díl.
Dům prošel po koupi zásadní rekonstrukcí.
16 fotografií

V prvním patře jsou situované ložnice a království dospívajících dětí. V přízemí se nachází kuchyň, chodba, šatna, jídelna, toaleta, ložnice a velký obývací pokoj, ze kterého je vstup přímo na zahradu. Součástí jídelny je kulatý jídelní stůl, kde se rodina každý den schází a který tvoří dominantu celého prostoru.

„Jídelní stůl je mým oblíbeným místem v domě, odkud máme úžasný výhled do zahrady. Nejen, že u něj stolujeme, ale velmi ráda u něj i tvořím a pracuji, když mám klid. Mám kolem sebe hodně předmětů, které mě nabíjí a dodávají mi pocit domova,“ vypráví Erika. Ke své profesi kouče se věnuje pozitivní psychologii a zároveň píše a vydává motivační deníky. Nápad na Deník vděčnosti, který napsala a vydala v době covidu, poprvé vznikl právě u stolu s výhledem do zahrady.

Vzpomínky z cest i dědečkův odkaz

Interiérem se prolíná láska majitelky k cestování. Nad schody do prvního patra visí ručně tkaný koberec zakoupený v Maroku. Nad ním se na velkých plátnech nacházejí fotky dětí zajímavě tlumené efektem zatažené záclony, které sama Erika fotila. Dětem patří i protější stěna nad schody, která slouží jako galerie jejich výtvarných děl.

Dalším poznávacím prvkem interiéru je umění, které má pro paní domu zvláštní význam.

„Můj dědeček byl renesanční člověk. Pracoval jako umělecký řezbář, takže kříž na stěně a Madonna v jednom z výklenků jsou jeho díla. Dědeček býval zároveň i vášnivým horolezcem, na což odkazuje obraz s Matterhornem, který zdolal,“ vzpomíná Erika.

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Pod křížkem na stěně visí mušle, kterou si paní domu přivezla z pouti do Santiaga de Compostella, kterou podnikla spolu s dětmi. Umělecké kousky a vzpomínky doplňují rodinné fotky, které se nachází téměř v každém koutě.

Erika si nechala většinu věcí v interiéru vyrobit na míru tak, aby odpovídaly jejím představám. Rozlehlou knihovnu si navrhla tak, aby v ní mohla uchovávat nejen oblíbené knížky, ale i různé umělecké předměty a oblíbené krystaly. V rohu u pohovky stojí starožitný šicí stroj Singer a nad ním se vyjímá zvětšená kresba jednoho ze synů.

Rodinné kousky s příběhem doplňují zajímavé detaily, které interiéru dodávají moderní ráz. Jsou to především industriální světla nebo zajímavé lampičky z přírodnin, které majitelka pořídila v internetových obchodech.

Díky zahradě nemusí do zahraničí

Velkou devizou domu je zahrada, na které rodina tráví v letních měsících téměř všechen volný čas.

Dům prošel po koupi zásadní rekonstrukcí.
U jídelního stolu se majitelka cítí nejlépe.
Zahrada poskytuje rodině dostatek prostoru k relaxaci i soukromí.
Erika Bach vydala v době covidu „Deník vděčnosti“. Nyní připravuje druhý díl.
16 fotografií

„Výhodou koupě staršího domu byl fakt, že na zahradě už jsou vzrostlé stromy, které nám dodávají stín a soukromí. Velkou vzácností je rozložitý sekvoj, na kterém jsme dětem postavili dřevěný domek. Hodně si užíváme zahradní houpačky a bazén, takže ani nemáme potřebu někam v létě jezdit, když je u nás tak hezky,“ vypráví Erika, která je také nadšenou zahradnicí.

Velmi si chválí nejen bydlení samotné, ale i jeho polohu kousek od lesa a sousedy, se kterými má rodina výborné vztahy.

„Jsem venkovský typ, takže mi život v obklopení přírodou a zároveň kousek od Prahy vyhovuje. Jednou bych ale ráda utekla někam na větší samotu. Můj sen je chaloupka v Českém ráji,kde bych mohla psát a tvořit,“ uzavírá Erika, která v má v současné době mnoho projektů včetně tvorby další knihy, Deníku nevděčnosti, který navazuje na první díl Deníku vděčnosti.

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