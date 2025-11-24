Vítěz StarDance Jan Onder bydlí v pražských Nuslích. Lekce tance dává v obýváku

Tanečník, pedagog a dvojnásobný vítěz StarDance Jan Onder nás přivítal ve svém bytě v pražských Nuslích, kam se přestěhoval z praktických důvodů. Ve stejném městském obvodu totiž sídlí i Česká televize, která Honzu ve své taneční soutěži proslavila a s níž dlouho spolupracoval.
Byt se nachází v moderním domě v pražských Nuslích.
Narodil se v Lokti nad Ohří, městečku známém slavným hradem a dodnes se do něj vrací, žije tam jeho bratr i zbytek rodiny. „Moje cesta do Prahy byla dlouhá, vzal jsem to přes Ostravu a Ústí nad Labem, kam jsem se stěhoval za svými tanečními partnerkami. Až s Lucií Hunčárovou, kolegyní ze StarDance a mou tehdejší partnerkou, jsme si pořídili byt v Řepích, ten po rozchodu zůstal jí a já se začal poohlížet po něčem v okolí České televize,“ rozpovídal se tanečník.

„Viděl jsem spoustu bytů a žádný mě nijak nenadchl, až jsem narazil na tuto novostavbu. V době, kdy jsem byt kupoval, byl starý jen tři roky a měl jedny majitele. Líbil se mi svojí vzdušností a jednoduchostí, tak jsem po něm skočil,“ dodává.

Taneční parket v obýváku

Některé věci se později ukázaly jako méně praktické, třeba galerie s ložnicí není uzavřený prostor, takže je tam vše slyšet, což je problém, když jeden z partnerů chce spát a druhý má v obýváku návštěvu nebo třeba jen puštěnou televizi. Klady převažují a za jeden z největších se dá považovat velkorysá plocha obývacího pokoje, který Honza dokáže proměnit v taneční parket.

„Je to jednoduché. Sedačku zasunu ke kuchyňské lince a vznikne fakt krásný prostor na tančení. Většinou tu učím snoubence jejich svatební tanec, za ty roky už to mám promyšlené a musím se pochlubit, že naučím minimálně pro tuto příležitost tančit i to největší dřevo,“ směje se tanečník.

„Většinou jsme tu tedy ve třech, ale chodí mi sem i menší skupina žen a taky se vejdeme. Nejvíc teď ale trénuji se svou novou taneční partnerkou, mistryní republiky Denisou Galandžárovou, ještě chci na stará kolena zkusit jít do soutěže a ona je moc šikovná,“ dodává s nadějí v hlase.

Na vaření ho moc neužije

Ve zmiňované kuchyni příliš času netráví. „Jsem hodně společenský a radši zajdu někam mezi lidi než si sám doma vařit. Ale když jsem bydlel s partnerkou, klidně jsem vařil i českou klasiku, omáčky a tak,“ vzpomíná. Na lednici visí kresby, které dostal od své maminky, která je původní profesí psycholožka, ale jejím koníčkem je výtvarné umění, především ilustrace pro děti a psaní pohádek.

„Máma je opravdu nadaná, jednu knížku jsme napsali i spolu a teď v říjnu bude křtít svoji další, Případ ukradených jedniček. Dětská tvorba není cizí ani mně, během covidu jsem spolupracoval s Českou televizí na pořadu pro děti a na YouTube jsem pro ně točil taneční videa. Zbyl mi z toho dokonce krásný obraz, kde je pro mě speciálně navržené logo. Postupně chci obrazy zaplnit celou přední stěnu kolem televize, ale musím se trošku zamyslet nad kompozicí a možná se o tom i poradit s nějakým designérem. Taková moje menší úchylka je růžový porcelán, přece jenom jsem z Karlovarského kraje, kde to na mě dost působilo. A protože se to o mně ví, občas ještě dostanu další kousek do své skromné sbírky. Mám rád věci, které mi připomínají nějaké životní etapy a věci, které jsem rád dělal, proto i plakát z divadla Ypsilon nad stolem. To byla moc povedená hra, nebo spíše revue a pod pozměněným názvem se hraje stále,“ rozplývá se Jan Onder.

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Na schody si dává pozor

„Schody do galerie v prvním patře jsou pro mě nejhezčí prvek bytu a jsou i bezpečné, jediný, kdo na nich upadl, byla paradoxně makléřka, která mi byt prodávala, ale já po nich chodím bezpečně i po pár sklenkách vína,“ směje se tanečník.

Prostor v horním patře není velký, ale je dobře promyšlený, postel má prakticky řešené úložné prostory a další obsahují dvě velké vestavěné skříně se zrcadly, které opticky zvětšují prostor chodby.

„Jedna tu byla, druhou jsem nechal přidělat, to samé i dole v předsíni, takže můj celkem obsáhlý šatník je kam dávat. Kromě civilního oblečení tu mám i taneční kostýmy, a to i dámské, tyhle červené šaty jsou třeba Dany Batulkové z finále StarDance. Mimochodem s Danou stále jezdíme s tanečními vystoupeními, plesová sezona je naše již několikátým rokem,“ prozrazuje Honza.

Touží po domku se zahradou

„V koupelně bych možná užil spíš sprcháč, do vany si lehnu jen občas v zimě, když přijedu rozlámaný z vystoupení, ale času na to moc není,“ krčí rameny uprostřed moderní koupelny a na závěr dodává: „Do budoucna bych rád nějaký kompromis, buď byt s fakt velkou terasou nebo předzahrádkou, nebo třeba řadový domek v širším centru, někam na okraj Prahy se mi nechce,“ zakončuje prohlídku.

26. března 2018

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

