Michaela Dolinová, ač by to podle přízvuku nikdo nehádal, pochází z Ostravska, konkrétně z Třince. Ovšem do Prahy se dostala už ve čtrnácti letech, když složila zkoušky na Státní konzervatoř a přestěhovala se z rodného města na internát. Pak prošla několika podnájmy, než získala byt na Zahradním Městě.
Ovšem její sen bylo žít v centru, a tak dva roky obcházela byty z inzerátů, až se jí podařilo získat bydlení kousek od Staroměstského náměstí. Jenže po narození dcery Terezy musela uznat, že velký byt v paneláku na kraji města bude pro rodinu výhodnější, a tak se s těžkým srdcem s manželem přesunuli na sídliště Prosek.
S dcerami putovala o dům dál
Po rozchodu s manželem mu byt ponechala a s novým partnerem si pořídila i nové bydlení, svůj současný byt. „Chtěla jsem zůstat už kvůli dcerám ve stejné oblasti, aby neměnily školu ani kamarády. Můj budoucí byt byl tehdy rozestavěný projekt a měla jsem obavy, aby vše dobře dopadlo, přece jen to bylo v době H-Systemu a různých podvodů. V průběhu stavby se měnil i majitel, stálo mě to spoustu nervů, ale nakonec to dobře dopadlo,“ svěřila se.
Byt je na dnešní poměry velké 4+kk, protože Míšiny dvě dcery si přály každá svůj pokoj a ani tehdejší novomanželé se nechtěli tísnit v malých prostorech. Klasický obývací pokoj si Míša upravila podle svých představ. Otevřená kuchyň totiž není nic pro ni, raději by samostatnou místnost. „Nemám ráda, když mi při vaření někdo kouká pod ruce, jsem z toho nervózní. Navíc můj manžel s oblibou sleduje v obýváku sportovní pořady a já bych radši při vaření koukla na nějaký seriál. Tak jsem to vyřešila alespoň zídkou, která prostor opticky oddělí.“
Mají dočasného nájemníka
Kytičky na kuchyňské lince korespondují s podobným výtvarným dílkem na lustru, který je výtvorem paní domu. Obývák má klasický půdorys, takže jinak než sedačkou a stolem se vlastně zařídit nedá. „Já tu mám ještě i starý gramofon, nevěřili byste, jak je uklidňující nasadit desku a poslouchat to staré známé šumění,“ rozplývá se.
Mahagonová stěna už něco pamatuje, je z roku 1975, a i když jí Míša jeden čas pohrdala, dnes je ráda, že ji má. Móda sedmdesátých let se vrací, a stěna navíc disponuje velkým úložným prostorem. Z pokoje se vyjde na poměrně prostorný balkon, kde se snaží udržovat zeleň a kytičky, původní hezký výhled do zeleně vzal totiž zasvé, dostavěli tam nové domy.
„Obývák i balkon jsou také oblíbeným rejdištěm našeho dočasného nájemníka, kocoura Joeyho. Je mu už sedm let a patří mé dceři, která se aktuálně nachází se svou rodinou pracovně v Bruselu. A tak i když bych si ho moc ráda nechala, vypadá to, že se náš malý diplomat bude brzy stěhovat za svou rodinou,“ směje se.
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Postel si nechali vyrobit na míru
Hned vedle obýváku je ložnice rodičů. „Nechala jsem ji vymalovat v tmavším odstínu, chci, aby působila klidně a útulně. Jejím největším benefitem je však postel vyrobená na míru. Je o hodně vyšší než ty standardní a čím jsem starší, tím víc to oceňuji. Nemusíte se ohýbat a ani těžce zvedat, je to prostě úžasné.“
Zajímavý osud postihl původní ložnici ve stylu Ludvíka XIV., která se do nového bytu nevešla. Míša ji tedy pronajímá za symbolickou jednu korunu ročně zámku Chyše. „V ložnici je i zrcadlo, kde se fintím anebo i zkouším novinky do divadla, třeba tento takzvaný fascinátor je ze hry Nejstarší řemeslo, která měla premiéru v Divadle Radka Brzobohatého a teď s ní s mou agenturou MD jezdíme po Česku. Je to o zestárlých prostitutkách a s kolegyněmi se v ní fakt vyřádíme,“ popisuje herečka. Z lechtivého soudku je i obrázek v ložnici, který dostali manželé jako svatební dar od malíře Vladimíra Jiránka.
Hurá, úložné prostory!
Bývalé pokoje dcer nesou stále holčičí prvky, ale dnes slouží už spíš jako pokoje pro hosty a také občas jako skladiště. „Přespává tu dcera s rodinou, teď už i s vnoučkem, nebo moje maminka.“ V jednom z pokojů je i klenot zdejšího bytu, velký úložný prostor. „To je něco, na co nedám dopustit, máme tam všechny kufry, lyže, krabice s věcmi, je to neocenitelný prostor. K bytu patří i velký sklep, ale komu se tam chce pořád běhat, že? Navíc tam mám uskladněné kulisy do našich představení,“ chlubí se.
Další úložné prostory jsou v předsíni, kde Míša nechala vybudovat na míru velké skříně. Jsou plné oblečení i divadelních kostýmů. A že někomu můžou připadat stejné? Nenechte se mýlit. Není červená jako červená, některá je více dooranžova. A jejich majitelka váhá, který vybrat do své další oblíbené hry Trapas nepřežiju.
„Občas zatoužím vrátit se do centra, líbí se mi takové ty staré činžáky, jako jsou třeba na Letné. Ale pak si řeknu ‚Neblázni, máš tu velké úložné prostory, dole garáž, jakou daň bys zaplatila za takové stěhování!‘ A stěhování někam do domečku už vůbec nehrozí. Máme u České Lípy chalupu, a i když tam jezdíme s celou velkou rodinou moc rádi, vnímám i tu práci, která kolem domu je. Mám tady to své království ráda a myslím, že znovu už se stěhovat nebudu. Jediné, co by nás mohlo donutit, je chybějící výtah, ale zatím to zvládáme,“ zakončila návštěvu herečka s úsměvem.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.