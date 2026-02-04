Vzniká nová ikona
Důvodů, proč právě křesla, tedy dobrá křesla, si uchovávají svou cenu i dlouhá desetiletí, je celá řada. Především navrhnout a vyrobit křeslo, které upoutá tvarem a nabídne dokonalý odpočinek, je opravdu velmi náročné. Vývoj trvá i řadu měsíců, je třeba obrovská zkušenost návrháře i řemeslníků ve výrobě.
Ukázkou může být třeba lounge křeslo Cissy, které pro českého výrobce ohýbaného nábytku navrhl francouzský designér Patrick Norguet. Je to klasika, která na první místo dává pohodlné komfortní sezení. Křeslo totiž využívá vrstvené výplně, které byly odděleně navržené pro sedák i opěradlo.
Výsledek? Jemná ergonomie a měkkost, která se přizpůsobí tělu. Přirozeně je „objímá“, k tomu přidává výraznou siluetu a špičkové řemeslné zpracování. Područku tvoří jediný kus ohýbaného dřeva, což zvládne jen málokterý výrobce.
Design od francouzského designéra Patricka Norgueta v sobě spojuje komfort, výraznou siluetu a tradiční řemeslné zpracování, pro které je značka známá. Norquet strávil v Bystřici pod Hostýnem řadu týdnů, společně se zástupci Tonu „vychytával“ každý detail, aby vše bylo dokonalé.
„Spolupráce s Patrickem Norguetem byla mimořádně přirozená, od začátku jsme sdíleli stejný respekt k řemeslu i cit pro tvar. Výsledkem je produkt, který zapadá do naší DNA, ale zároveň nás posouvá dál,“ vysvětluje spolupráci Ing. Milan Dostalík, CEO Ton.
A jak reagují zákazníci? Křeslo má obrovský úspěch a už dnes je jasné, že se zařadilo po boku dalších „ikon“ z Tonu, ať již jde o židli č. 14, houpací křeslo nebo židle Merano. Lze tak očekávat, že jeho cena půjde jen nahoru.
Křeslo je totiž atraktivní i pro zahraničí, vždyť Patrick Norquet je světově známý designér, který pracoval pro značku Louis Vuitton a pak si založil vlastní studio. Jeho kariéru odstartovala židle Rainbow pro Cappellini, která se stala součástí sbírky MoMA.