Odlehlý pouštní úkryt na pozemku rozloze dvou hektarů v Novém Mexiku láká milovníky luxusu a bizarní architektury, kteří chtějí uniknout civilizaci.
Autor: Jam Press/@homeinNM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
The Dreaming Dome je nyní na prodej za 1,59 milionu dolarů (33 milionů korun).
Netradiční nemovitost kombinuje barvy, dekorace a ručně malované nástěnné malby s okny ve tvaru půlměsíce.
Najdete tu cedrové sloupy s visícími opicemi, tukany i lenochody, které mají budoucímu majiteli připomínat exotický deštný prales.
Dům byl postavený v roce 1980.
Stavělo se z nepálených cihel.
Unikátní nemovitost je vzdálená tři kilometry severně od města Taos.
Zajímavý je deset metrů vysoký strop.
Na stropě je namalovaná obloha.
Netradiční je také například krb ve tvaru stromu.
Z vestavěných pater je krásný výhled do centrální místnosti.
Vstupní dveře působí nenápadně.
Vchází se přímo do haly s vodním prvkem.
V domě jsou tři ložnice s podlahovým topením.
Nápadně barevná kuchyň má tyrkysovou podlahu, zelené skříňky a mramorovou pracovní desku.
Nechybí ani samostatná jídelna pro větší sešlosti.
V docházkové vzdálenosti hlavní kupole stojí její menší „sestra“.
Uvnitř kupole je prostorný sál pro lekce jógy nebo wellness.
K nemovitosti patří také zahrady, oplocené dvory, venkovní pec a krytá terasa s výhledem na poušť.
Podle inzerátu kanceláře Real Estate Group je tento „zasněný a úžasný architektonický skvost“ označen v časopise Parade jako „Nejkrásnější dům v Americe“.
Nový majitel se bude v domě cítit jako v pohádce.
Stačí mít v přepočtu 33 milionů korun.
