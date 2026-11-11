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Stálo to hodně, ale nelitují. U Slezské Harty si postavili vysněnou roubenku

Klára Lyons
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Majitelé původně hledali místo pro útěky z centra Ostravy. Na břehu přehrady Slezská Harta nakonec postavili roubenku, ve které se snoubí tradiční řemeslo s moderním komfortem. Stavba sice vyšla dráž, než rodina plánovala, ale svého rozhodnutí nelituje a jednou by se sem chtěla přestěhovat natrvalo.

Když se ráno probudí, nad hlavou vidí přiznané dřevěné krokve a kolem sebe cítí vůni masivního dřeva. Za okny se rozprostírá krajina podhůří Jeseníků a jen sto metrů od pozemku se třpytí hladina Slezské Harty. V takových chvílích by podle svých slov majitelka Barbora nejraději sbalila věci a do roubenky se přestěhovala okamžitě.

Zatím však rodina se dvěma dětmi, šestnáctiletou dcerou a sedmiletým synem, žije v Ostravě. Do Nové Pláně jezdí už čtvrtým rokem a tráví zde většinu volného času.

„Od začátku jsme si přáli vytvořit místo, kde budeme společně trávit víkendy a prázdniny. A až děti odrostou, chtěli bychom se sem přestěhovat natrvalo,“ vypráví Barbora.

Původní plán stále platí. Jen cesta k jeho uskutečnění se ukázala být o něco nákladnější, než rodina předpokládala. Aby si usnadnila splácení půjčky, rozhodla se roubenku v části roku krátkodobě pronajímat. I nadále však zůstává především jejich druhým domovem.

Majitelé plánují v roubence bydlet natrvalo.
„Roubenka je živá stavba. Masivní dřevo postupně vysychá, mění své rozměry a celá konstrukce si sedá. S tím je nutné počítat už při projektování,“ říká majitelka.
Za okny se rozprostírá krajina podhůří Jeseníků a jen sto metrů od pozemku se třpytí hladina Slezské Harty.
Na interiéru si majitelé dali záležet.
Na interiéru si majitelé dali záležet.
24 fotografií

Výběr pozemku byl pro podobu budoucího bydlení zásadní. Nová Pláň leží na břehu vodní nádrže Slezská Harta, obklopená loukami, lesy a kopci Nízkého Jeseníku. Od roubenky je to k vodě přibližně sto metrů a nedaleko funguje půjčovna loděk, šlapadel a paddleboardů.

Místo, kde lišky dávají dobrou noc

Krajina nabízí rodině přesně to, co ve městě postrádala. Klid, prostor a přírodu doslova za dveřmi. A někdy i nečekané návštěvníky.

„Kopec nad námi se jmenuje Liščák. Dokud jsme neměli plot, chodily k nám lišky až před vchodové dveře,“ vzpomíná Barbora.

Každý člen rodiny si v roubence našel své oblíbené místo a způsob odpočinku. Děti nedají dopustit na vyhřívaný bazén, manžel vyráží k vodě na ryby a Bára nachází v roubence klid pro psaní. Právě tady po několika letech dokončila svůj knižní debut Königova hájovna. K psaní se vrací i nadále, nejčastěji po večerech, když utichne běžný rodinný ruch.

K odpočinku slouží také finská sauna a koupací sud s vířivkou, které si oblíbili zejména hosté.

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Protože majitelé pocházejí z početné, rozvětvené rodiny a rádi se scházejí s příbuznými, musela roubenka nabídnout dostatek prostoru i soukromí.

V domě proto vznikly čtyři ložnice, každá s vlastní koupelnou a toaletou. Společenský život se soustředí do přízemí, kde se nachází velký obytný prostor propojený s kuchyní. Odtud se také vychází na krytou terasu s výhledem na přehradu.

Důležitým prvkem kuchyně je rozměrný jídelní stůl. Nejde přitom jen o praktické vybavení, ale o místo, kde se rodina setkává, společně jí a tráví dlouhé večery.

„Pomyslným srdcem celé roubenky jsou však tradiční kachlová kamna. V zimních měsících dokážou příjemně prohřát interiér a dodávají mu atmosféru, kterou moderní vytápění samo o sobě nenahradí. Na současný komfort se přitom nezapomnělo. Ve všech místnostech je instalováno také podlahové vytápění,“ popisuje Barbora.

Roubenku nejprve postavili jinde

Jednou z nejzajímavějších kapitol celého příběhu je samotná výstavba. Hrubou stavbu rodina svěřila firmě Teslice, která se podílela také na obnově požárem zničené chaty Libušín na Pustevnách. Právě zkušenosti s tradičním tesařským řemeslem byly pro majitele důležitým argumentem při výběru dodavatele.

Roubenka vznikla z masivních opracovaných trámů o průřezu 30 × 30 centimetrů. Její stavba však nezačala přímo na pozemku u přehrady.

Nejprve ji řemeslníci podle projektu sestavili v areálu firmy. Jednotlivé trámy následně očíslovali, konstrukci rozebrali a převezli do Nové Pláně. Tam pak během jediného týdne znovu vyrostla hrubá stavba. Netřeba dodávat, že tento postup vyžadoval mimořádně pečlivou přípravu.

„Spoustu detailů musíte mít promyšlených a naprojektovaných dopředu. Například otvory pro elektrické rozvody se vrtají už při opracování jednotlivých trámů,“ vysvětluje majitelka.

U masivní roubené stavby totiž není možné některé věci jednoduše dodělat nebo změnit tak, jak bývá zvykem u zděných domů.

Roubenka je živá stavba. Masivní dřevo postupně vysychá, mění své rozměry a celá konstrukce si sedá. S tím je nutné počítat už při projektování.

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Nad okny a dveřmi musí zůstat dostatečné dilatační mezery. Podobně je potřeba řešit napojení příček, obkladů a dalších konstrukčních prvků, které nesmějí přirozenému pohybu dřeva bránit. Zvláštní pozornost si vyžádalo také schodiště do patra. Vyrobil ho místními majiteli najatý stolař z masivních půlkulatin. Jeho konstrukce je navržena tak, aby respektovala postupné sedání celé roubenky.

Výsledkem je výrazný řemeslný prvek, který v interiéru působí téměř jako dřevěná plastika.

Se sedáním stavby souvisel podle majitelů také výběr střešní krytiny. Rozhodli se pro těžké betonové tašky, které konstrukci zatěžují a podle zvoleného stavebního řešení mají přispívat k jejímu rovnoměrnému dosedání.

Ovčí vlna mezi trámy a izolace nad krokvemi

Přestože roubenka na první pohled působí jako tradiční horské stavení, při její realizaci se uplatnila řada promyšlených technických řešení. Mezery mezi jednotlivými trámy jsou vyplněny ovčí vlnou. Ta slouží jako přírodní izolační materiál. Samotné masivní dřevo má navíc schopnost přijímat a následně uvolňovat vzdušnou vlhkost, a tím přispívat ke stabilnějšímu vnitřnímu prostředí.

Majitelé oceňují také příjemné klima uvnitř domu a jeho schopnost udržovat teplo. Roubené obvodové stěny se proto rozhodli dodatečně nezateplovat. O to důležitější bylo správně vyřešit tepelnou izolaci střechy. Volba padla na nadkrokevní izolaci, která umožnila ponechat dřevěné krokve viditelné v interiéru. Zároveň při správném provedení pomáhá omezovat vznik tepelných mostů. Právě přiznaná konstrukce krovu je dnes jedním z nejvýraznějších prvků podkrovních ložnic.

Majitelé plánují v roubence bydlet natrvalo.
„Roubenka je živá stavba. Masivní dřevo postupně vysychá, mění své rozměry a celá konstrukce si sedá. S tím je nutné počítat už při projektování,“ říká majitelka.
Za okny se rozprostírá krajina podhůří Jeseníků a jen sto metrů od pozemku se třpytí hladina Slezské Harty.
Na interiéru si majitelé dali záležet.
24 fotografií

Při zařizování interiéru se majitelé nechtěli vzdát tradičního charakteru roubenky. Zároveň však odmítali představu, že by bydlení v dřevěném domě muselo znamenat kompromisy v pohodlí. Rozhodli se proto kombinovat přírodní materiály, současné vybavení a starší předměty s rodinnou historií.

„Najdete u nás i věci, které měla doma už moje babička. Právě ty dodávají roubence jedinečnou atmosféru,“ říká Barbora, která cestu za vysněným bydlením sdílí na svém Instagramu.

Kuchyňská linka pochází ze známého švédského nábytkářského řetězce, část nábytku rodina pořídila u specializovaných polských výrobců. Další dřevěné prvky vznikaly na zakázku v rukou zkušeného stolaře.

Interiér tak není stylizovanou kopií staré horské chalupy. Je to současné rodinné bydlení, ve kterém mají tradiční materiály a řemeslné detaily své přirozené místo. Dřevo zde dominuje stěnám, stropům i konstrukčním prvkům. Díky kombinaci starších a nových kusů nábytku však jednotlivé místnosti nepůsobí jednotvárně.

Sen o trvalém bydlení se zatím odkládá

Vybudování roubenky nakonec stálo více peněz, než rodina původně plánovala. Sezonní pronájem proto pomáhá pokrývat část nákladů a splácet půjčku.

Majitelé přitom nemají pocit, že by se tím jejich původní sen změnil. Naopak. Mohou se o místo, které si oblíbili, podělit s dalšími lidmi a současně zde dál trávit společné chvíle. Zatím se do Nové Pláně vracejí na víkendy, prázdniny a kdykoliv jim to povinnosti dovolí. Výhledově by ale rádi vyměnili městský život za klid u přehrady.

„Roubenka Nová Pláň je pro nás místem, o kterém jsme snili. A teď ten sen pomalu začínáme žít,“ uzavírá Barbora.

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