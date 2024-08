Srub amerického sex symbolu Burta Reynoldse má neskutečnou atmosféru

11. února 1936 – 6. září 2018

Úspěšnou kariéru fotbalisty zastavila zranění a autonehoda. Po absolvování střední školy v Palm Beach navštěvoval Florida State University, kde získal fotbalové stipendium.

Když ho série zranění odvedla z fotbalového hřiště, začal se věnovat herectví na plný úvazek a přestěhoval se do New Yorku, aby se mohl věnovat své kariéře. Bylo mu totiž řečeno, že se nikdy nedostane do Hollywoodu, protože vypadá příliš jako Marlon Brando, ale dokázal, že se jeho kritici mýlí. Kvůli podobě s Brandem si dokonce nechal narůst knírek. Přesto se řadu let potýkal s nevraživostí z jeho strany.

Hrál v celé řadě filmů i televizních seriálů, získal dvakrát Zlatý globus i nominaci na Oskara. Dostal i nabídku, aby převzal roli Jamese Bonda po Seanu Connerym, ale odmítl ji. Jeho snad nejuznávanějším filmem byl Deliverance, americký thriller z roku 1972, který produkoval a režíroval John Boorman. V Československu zaujal například ve filmu 100 pušek.