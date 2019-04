Splnili si sen o novém domě se zahradou. Bydlí se jim skutečně krásně

„Hledání pozemku se nám příliš nedařilo,“ popisuje Rostislav. Buď na něm byla nějaká ekologická zátěž, vedení vysokého napětí, nebo, s klesající vzdáleností od krajského města, byla překážkou vyšší cena. Sem jsme se původně přijeli podívat na dřevostavbu, která se tu prodávala.“ Ta svého majitele mezitím našla, ale protože štěstí stálo v té době na jejich straně, ukázalo se, že jsou zde volné stavební parcely.

Ovšem stále byla ve hře moderní montovaná dřevostavba. Nakonec se všechny snahy v tomto směru ukázaly jako boj s větrnými mlýny. V procesu hledání, následných očekávání a nevyhnutelných zklamání si nakonec uvědomili, že chtějí dům, v němž je více cítit dřevo.

Firmu, která masivní dřevostavbu postavila, našli na internetu. „Její majitel začal z toho nejlepšího konce,“ vypráví Rostislav. „Vzal nás na návštěvu rozestavěných i hotových domů, jeli jsme dokonce i na Slovensko. A tam se to zlomilo. Skicu domu s dispozicemi jsme upravili pod vlivem slovenské inspirace a mohly začít práce na studii. Tu jsme několikrát upravovali až k naší spokojenosti, po jejím vyladění jsme se vrhli na vypracování projektové dokumentace.“

V projektu ke stavebnímu povolení bylo použito několik řešení, která chtěl Rostislav realizovat jinak, lépe. „Například v obvodové konstrukci srubových stěn bylo původně navrženo napojení dlouhých stěn v dělicích křížích,“ vysvětluje. „Jenže jakákoli z těch vazeb znamená otvory, netěsnosti, možné problémy, izolace…“

Takových připomínek měl Rostislav více a vždy se setkal s pochopením. Ale každý vlak jednou dojede do stanice a i zde nastala patová situace – kýžený konsenzus obě strany ne a ne najít, až náhle hrozilo ukončení spolupráce.

„Požadoval jsem jiné uložení izolací do stěn,“ pokračuje Rostislav. „Nakonec se k oboustranné spokojenosti našlo řešení, které dokonce vycházelo výpočtově lépe než původní varianta. Konstrukce domu byla pozměněna a firma se rozhodla, že mou drobnou inovaci bude používat i dále. Na oplátku jsme získali některé lepší materiály oproti projektové dokumentaci.“

Rostislava a Vlastu kraj okouzlil. Šlo jim především o krásné panorama. Později přikoupili i pozemek před domem, aby výhled zůstal zachovaný.

Co bychom udělali jinak

Vlasta: Manžel by stále něco zdokonaloval, ale mně se tu bydlí dobře.

Rostislav: Uměli bychom si představit obvodovou stěnu z lepených profilů, zde jsou z nich pouze stropní trámy, sloupky a konstrukce střechy – vaznice a krovy. Druhá věc, dům měl mít výrazně větší přesah střechy z jižní strany, měl být alespoň o metr delší. Příště bych také zvolil kompletní dodávku od jedné firmy, a to stavbu i instalace. Zde jsem si elektrorozvody a instalatérské práce zajišťoval sám, ale i když to byli prověření řemeslníci, neprobíhalo vše hladce.

Jak se nám bydlí

Vlasta: Já jsem z města a na venkov jsem příliš nechtěla, ale když jsme přijeli sem, tak se mi tu hned líbilo a cítila jsem se tu jako doma.

Rostislav: Mně tu bylo velmi dobře, ale připadal jsem si jako v zimě na horách, líbí se vám tam, ale jednou to skončí a budete se muset vrátit do reality. Byl jsem tu permanentně na dovolené, nebydlel jsem tu. Od začátku, od prvního dne, kdy jsme tu měli zatím jen louku a já ji jezdil zpočátku jen sekat, mi tu bylo dobře. Když jsem si večer unavený sedl na mez a společnost mi dělaly srnky, byla to krása. A srnky a zajíci nám sem chodí dodnes.

Spokojenost s firmou

Rostislav: S dodavatelem byla úžasná spolupráce a dodnes máme příjemné vztahy. Má zkušenosti, velmi dobrý přístup k zákazníkovi a je fér. A raději udělá něco proto, abychom byli spokojeni, i když on z toho v danou chvíli nemá třeba žádný zisk. Kdybychom stavěli znovu, obrátili bychom se opět na něj.

Které místo máme v domě nejraději?

Vlasta: Já mám ráda všechna místa v domě, nedokážu říci, které je nejhezčí. Ať přijdu kamkoli, snad vyjma technické místnosti a garáže, každé místo v domě má pro mě své kouzlo.

Rostislav: Viděla jste divadelní představení Caveman? Tak já mám tu garáž. Muž postaví dům pro manželku. Té patří ložnice, obývák, kuchyně, koupelna, technickou místnost máme napůl, protože slouží i jako ukládací místnost pro zásoby. Ještě, že je tu ta garáž.

Co všechno se upravovalo v projektu

Tepelné mosty

Rostislav: Bylo fantastické, že majitel firmy byl ochotný poslouchat. Takže v domě máme několik řešení, která nikdy předtím nedělal, až tady. V zásadě se dají shrnout do snahy o maximální eliminaci tepelných mostů

Přiznané konstrukční prvky krovu dodávají prostoru na dynamice. Kamenný přímotopný panel působí dekorativně a současně vytápí prostor v případě, že více mrzne, nebo když fouká silný vítr.

Topení

Rostislav: V projektu bylo původně klasické ústřední vytápění, já jsem chtěl od počátku stavby podlahové. Přemýšlel jsem i o elektrických rohožích, ale nenašel jsem reference o životnosti po více než deseti či patnácti letech, rozhodl jsem se tedy nakonec pro vodní topení. A to i přesto, že se nedá rychle regulovat a má větší setrvačnost. Dnes bych však možná našel více odvahy a zvolil elektrické topení, které lze snadněji a pružněji řídit.

Odhlučnění stropu

Rostislav: Kročejový hluk v dřevostavbě při volbě pohledového stropu nelze zcela odfiltrovat, ale prostorový hluk se podařilo s osloveným odborníkem eliminovat. Položili jsme na sebe devět vrstev různých materiálů, při odhlučnění hraje roli jednak vrstvení a dále je třeba střídat vždy materiály s co nejrozdílnější objemovou hmotností – například dřevitou vatu, těžkou dřevotřískovou desku, kročejovou izolaci a podobně.

Technické ukazatele:

Zastavěná plocha: 110 m²

Užitná plocha: 225 m²

Spodní stavba: betonová základová deska

Konstrukční systém: srubová konstrukce z masivních sušených hranolů s dřevěnou izolací a obkladem

Ošetření stěn: interiér – transparentní, vodou ředitelný lak, exteriér – olejová lazura

Teplo: elektrokotel k ohřevu otopné vody, elektrický ohřívač k ohřevu užitkové vody, krbová kamna, v podkroví kamenné přímotopné desky

Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,18 W/m 2 ·K

·K Projekt a realizace: WOOD-LIFE s.r.o.

Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.