Pojďme ale na začátek příběhu – se zdejším krajem byl majitel spjatý už odmalička, a proto, když přemýšlel o šikovné investici, logicky ho to táhlo sem. „Měl jsem v plánu spojit příjemné s užitečným a vybudovat místo, kam budou moci na rekreaci přijet nejen ostatní, ale i já sám s rodinou.“
Sehnat zde pozemek ale bylo velmi těžké. Investor nakonec ohledně prodeje potřeboval oslovit majitele hned tří parcel, aby pro svůj záměr získal celý dokonalý prostor opírající se o přilehlý les, a doufat, že všechny přesvědčí. Osud si s ním trochu pohrával, když jako poslední k jednání zbýval prostřední pozemek, naštěstí se ale nakonec celá věc podařila.
Bez hranic
„Jakmile jsem ten pozemek spatřil, věděl jsem, že budu chtít ty výhledy zachovat i zevnitř,“ přiznává majitel. Kam až oko dohlédne, rozprostírá se zelené moře zalesněných hřebenů a hor. „Je to nádherně klidné místo, žádný ruch jako na Donovalech nebo v Tatrách, kde je také spousta krásných srubů, ale stojí namačkané vedle sebe. Tady má člověk komfort naprostého soukromí a kusu přírody jen pro sebe. To ticho tady někdy až bolí,“ vypráví a jedním dechem spokojeně dodává, že v přímém okolí už jiná stavba nevyroste – s pozemky sousedí jen státní lesy, takže tu jeho dům bude tvořit hrdou dřevěnou dominantu už navždy.
Zhmotnění vlastní vize
„Od začátku jsem věděl, že to bude srub. Líbila se mi vůně dřeva u kolegy, který si jeden pořídil přede mnou, a navíc sem masivní dřevěná stavba typově skvěle zapadá.“
Majitel si nejprve sám promyslel umístění a půdorys stavby, taky aby co nejvíce využil okolní scenérii, a poté společně s kamarádem projektantem převedl svou vizi do 3D modelu. S touto vizualizací potom osobně oslovoval dodavatele staveb nejen na Slovensku, ale i v Polsku a na Ukrajině.
Jako nejefektivnější volba mu nakonec vyšla domácí firma Sruby Rajec – a to nejen vzhledem k cenám dopravy, ale i s ohledem na znalost místní legislativy a schopnost a ochotu pomoci mu nejen s projektovou dokumentací, ale i se stavebním povolením. „Náš 3D model musel být podroben zkoumání jejich statika. Ten provedl drobné nutné úpravy, ale na výsledné vizuální stránce stavby se nic zásadního nezměnilo.“
Výsledek mnoha rukou
Rozhodně v tomto případě nelze hovořit o dodávce na klíč. Kromě stavební firmy se tu totiž vystřídalo i mnoho jiných, které povětšinou spojovalo přátelství s investorem. „Samotný dřevěný skelet postavily Sruby Rajec a postaraly se i o vnitřní příčky a střešní konstrukci. Zbytek jsem pak řešil svépomocí s kamarády a známými. Ať už se jednalo o hliníková okna se zatmavenými trojskly, střechu, dlažbu, nebo třeba výrobu nábytku – komplet celý interiér mi dodala kamarádova firma z Polska.“
Ohledně designu se radil nejen se svou ženou, ale i s přítelem, který mu pomáhal s celkovou vizualizací domu. Inspirovali se na sociálních sítích, ale základní představu měli už předtím: „Vzdušný hlavní prostor s bohatým prosklením a vysokým stropem, jednoduché schody, velký stůl, výrazný lustr – ten mi spolu se svítidly ukoval další kamarád. Moje žena pak sama vyráběla všechny mechové stěny a doplňky a můj otec zase knihovnu v podobě stromu.“
Dlouhý příběh
Plány na budoucí srub vznikaly už v roce 2019, v tom následujícím byla vybudována cesta a na podzim se stavěly základy. Dodavatelská firma tehdy naštěstí včas přišla s informací o pravděpodobném zdražování dřeva, a tak byl pokyn k pokácení smrku z Kysuc vydán těsně předtím, než cena kvůli covidu-19 dvojnásobně stoupla. Postavit skelet netrvalo ani dva měsíce, ale přestože stavba už na místě stojí poměrně dlouho, na první hosty teprve čeká.
Bylo totiž třeba nejprve doladit interiér a připravit zázemí venku: kuchyň s možností grilování a posezením od stejného dodavatele jako srub, saunu postavenou tak, abyste i z ní mohli obdivovat dokonale odkrytý pohled na pohádkový horizont, nebo třeba umělý potok, jehož koryto vzniklo z přebytečných kamenů. V neposlední řadě se pak čekalo také na posílení elektrického vedení. „Do budoucna mám v plánu tady vybudovat ještě vířivku, chill zónu a dětský vlek – takové nekonečné lano na sáňkování a lyžování.“
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Dokonalé odříznutí
S lesem v zádech a obklopeni horami si tady opravdu připadáte jako na konci světa, „Chodí se sem pást jeleni i srnky, je tu opravdu klid. Ideální místo, kam si jet odpočinout od běžného shonu a dokonale vypnout.“ Medvědy jsme při naší návštěvě naštěstí spatřili jen ty vyřezávané z Martina, shlížející na příchozí ze zahrady.
Místní voda je bez obav pitná a s ohledem na minimální závislost na elektřině se v místě nenachází žádné technologie – čerpadlo či fotovoltaiku byste tu hledali marně. Celý srub je vytápěn peletovými kamny, umístěnými v technické místnosti v suterénu – zcela mimo zorné pole návštěvníků. O tom, jak zatmavená hliníková okna s trojskly spolehlivě fungují v létě, jsme se přesvědčili na vlastní kůži – ačkoli venku vládlo tropické horko, uvnitř byla příjemná teplota i celková atmosféra.
Ubytovací kapacita je 15 lidí, přičemž jednotlivé ložnice s manželskými lůžky jsou zařízené ve stejném duchu, liší se pouze výzdobou stěn. Jeden pokoj je pak speciálně zařízen pro děti. Hosté mají k dispozici garáž na bezpečné uzamčení kol a v plánu je od příští sezony i čtyřkolka.
„Tato lokalita je rozhodně vhodná nejen pro relaxaci, sbírání hub a horskou turistiku, ale i na lyžování a cyklovýlety. V blízkém okolí jsou jak možnosti nákupu, tak zajímavá místa k navštívení – v dojezdové vzdálenosti jsou Zvolen i Banská Bystrica. Tou základní myšlenkou ale je přijet sem za klidem a vypnout.“
Technické parametry:
- Zastavěná plocha: 212,36 m2
- Užitná plocha: 289,35 m2
- Dispozice: 6 + kk
- Konstrukční systém: obvodové stěny: masivní smrková kulatina, suterén: betonové bednící tvárnice tl. 300 mm, přízemí: cihlové příčky, podkroví: dřevěné sendvičové zateplené příčky
- Ošetření stěn: olejová lazura
- Střešní krytina: plechová krytina
- Zdroj energie / teplo: teplovodní podlahové vytápění, stacionární kotel na spalování dřeva a dřevních pelet, akumulační nádrž s výměníkem pro solární systém
- Větrání: přirozené
- Podlahy: vinylová, keramická dlažba (koupelny/technická)
- Autor arch. návrhu: Ing. arch. Miloš Bronček, Peter Tomašovič
- Projekt: Sruby Rajec
- Realizace: 2022, Sruby Rajec, s.r.o.
Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz