Stylový srub u lesa má biobazén a saunu. Dokonalé bydlení má jen jednu chybu

Anna Maria s partnerem bydlí ve srubovém domku u lesa na severovýchodě Slovenska. Citlivě postavený srub v harmonii s okolní přírodou si vyladili k dokonalosti. Dřevěné stěny v interiéru hrdě přiznali a doplnili dalšími přírodními materiály.
Majitelé jsou ve srubu šťastní a spokojení.

foto: archiv Anny Marie

Majitelé při stavbě dbali na to, aby stavba zapadla do okolní přírody.
V roce 2018 se majitelé pustili do stavby domu v Prešovském kraji na severovýchodě Slovenska. Po zvažování různých možností nakonec zvolili srubový katalogový dům od finského výrobce Kontio.

„Výrobce nás oslovil nenáročností, rychlostí stavby a spojením tradičních a moderních prvků klasické dřevěná stavby z masivního dřeva v minimalistickém skandinávském designu,“ říká Anna Maria, která sdílí své tipy ohledně bydlení na Instagramu.

Protože se pozemek nachází na okraji města v blízkosti lesů, majitelé ocenili, že jednoduchá stavba nebude narušovat ráz krajiny a přirozeně zapadne.

Anna Maria si pochvaluje, že stavební práce postupovaly velmi svižně. Základy se začaly budovat v březnu a už v červnu začala montáž srubu, která zabrala necelé dva týdny. Do podzimu se podařilo celý objekt uzavřít, aby bylo možné během zimy pokračovat s dokončováním interiéru.

Chvála přírodním materiálům

Majitelé si vybrali menší bungalov o výměře 150 metrů čtverečních s velkými okny a jednoduchým dispozičním řešením. Domek sestává z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, dvou koupelen, šatny, technické místnosti a čtyř samostatných pokojů.

Jezírko obsahuje filtrační šachtu s bubnovým filtrem, UV lampu i biologickou filtraci. UV lampy zabraňují přemnožení bakterií a filtr sbírá fyzické nečistoty. Do jezírka se tak přidávají jen jezírkové bakterie, které se starají o kvalitu vody.
„Od začátku jsme se s partnerem shodli, že bychom chtěli interiér zařídit nadčasově a s použitím kvalitních přírodních materiálů. Dřevo, sklo a kámen byly nosné prvky, které se v interiéru opakují. I přes to, že máme ve srubu dřevěné interiérové stěny i stropy, se dřevem jsme i nadále pracovali. Máme dubové podlahy, dřevěné dveře i kuchyňskou linku z bio desky. Hodně lidí očekávalo, že si zrovna pro kuchyňskou linku zvolíme kontrastní barvu. My jsme ale měli představu jednoduchého čistého designu s tradičními prvky. Výřezy na čelech dveří nebo skleněné vitríny s vystaveným nádobím je pro nás nenápadný odkaz na staré tradice,“ přiznává Anna Maria.

S podobnou filozofií přistupovali majitelé i k vybavení koupelen, kde spojili kamenný obklad se dřevem.

Majitelky nejoblíbenějším prvkem v domě je knihovna, která zabírá celou pětimetrovou obývací stěnu. Ta byla opět volená v jednoduchém stylu s otevřenou zadní stěnou, aby vynikl i samotný srub.

LED pásky dodávají příjemnou atmosféru

Zajímavým prvkem v interiéru jsou zapuštěné LED pásky nacházející se v ložnici, koupelně a na chodbách. Večer se ztlumí a vytvoří tak jemné náladové světlo. V noci fungují na senzor, takže majitele nebudí. Mezi další vychytávky patří koš na prádlo zabudovaný v koupelnové skříňce. Velice komfortní je také bidet, který je součástí toalety.

I přes to, že se majitelka v domě cítí velmi dobře, udělala by dnes některé věci jinak. Změnila by například volně stojící vanu, ve které se kvůli jejímu specifickému tvaru neleží zrovna příjemně. Za vůbec největší chybu domu považují majitelé absenci spíže. Přestože ve velké kuchyňské lince je skladovacích prostorů dostatek, stále je v nich vyšší teplota, než by byla ve spíži.

Biobazén není jen o koupání

Pro majitele znamená bydlení především život na zahradě. Dům se podle nich od bytu liší především přidanou hodnotou exteriéru. Na zahradě se nachází finská sauna s výhledem do zeleně. Když zahradu tvořili, zvažovali majitelé nejprve bazén. Pak ale na internetu narazili na možnost koupacích jezírek neboli biobazénů.

„Nejen že tato jezírka nádherně zapadají do zahrady a okolní přírody, ale hlavně se mohou využívat celoročně. V létě se v jezírku koupeme, v zimě na něm bruslíme nebo se v něm ochlazujeme po sauně. Je také místem pro vodní rostliny, ryby nebo hmyz, takže má svůj smysl i pro okolní prostředí. Vodu udržujeme v biokvalitě bez jakékoli přidané chemie,“ vysvětluje Anna Maria.

Jezírko obsahuje filtrační šachtu s bubnovým filtrem, UV lampu i biologickou filtraci. UV lampy zabraňují přemnožení bakterií a filtr sbírá fyzické nečistoty. Do jezírka se tak přidávají jen jezírkové bakterie, které se starají o kvalitu vody.

Partneři bydlí v domku už pět let a podle jejich slov se jim jednoduchost jejich bydlení za tu dobu neokoukala. „Věřím, že za dalších patnáct, dvacet let se budeme v našem domku cítit stejně spokojeně,“ uzavírá Anna Maria.

Stylový srub u lesa má biobazén a saunu. Dokonalé bydlení má jen jednu chybu

