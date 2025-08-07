Marcela se však nevzdala a dnes vlastní na Srí Lance prosperující penzion Tropical Garden. „V době, kdy jsme pozemek kupovali, byly ceny nemovitostí na Srí Lance velmi nízké a moc cizinců se tam před těmi skoro 25 lety nehrnulo. Byli jsme jedni z prvních Čechů, kdo si na jihu ostrova pořídili pozemek. Cena za metr čtvereční tehdy v přepočtu vycházela na zhruba 450 korun. Dnes ceny v naší lokalitě začínají kolem 2 tisíc korun za metr čtvereční, viděla jsem prodávat pozemek kousek od nás i za 4 500 korun,“ popisuje Marcela.
Podle současné legislativy nesmí cizinci na Srí Lance vlastnit pozemky ani nemovitosti přímo na své jméno. Oficiální cestou, jak je možné na Srí Lance jakožto cizinec nemovitost koupit, je založení firmy, na kterou je možné nemovitost pořídit.
Problémem ale je, že většinový podíl v této společnosti musí držet místní občan. A právě to otevírá prostor pro různé machinace a podvody. Není výjimkou, že cizinec investuje nemalé prostředky do nemovitosti, ale následně kvůli neshodám nebo podvodu o vše přijde. Podle Marcely se takových případů stalo už bohužel mnoho. Alternativou je dlouhodobý pronájem, ale i to má svoje specifika a rizika.
Na začátku stála rána za ranou
S koupí pozemku pro podnikavou Češku všechno teprve začalo. Nejprve veškerý připravený materiál i část pozemku spláchla povodeň a později zase čerstvě postavený resort smetla vlna tsunami. Dnešní stavba vznikla až na třetí pokus a není divu, že celkové náklady na výstavbu byly značné. To bylo způsobeno i vzrůstem poptávky a cen po ničivé vlně tsunami.
Pozemek velikosti 30 perchů, cena 12 lacs za perch
Na Srí Lance se jako měrná jednotka velikosti pozemků používá jednotka „perch“, což je dědictví z dob britské koloniální éry, kdy se používal jiný systém měr a vah. Jeden perch odpovídá přibližně 25 metrům čtverečním.
I ceny se uvádí jinak, než jsme zvyklí. Pro vyšší částky se používá neformální jednotka, tak zvaný „lac“, což je 100 tisíc srílanských rupií.
Pokud se zajímáte o pozemky a chcete se dobrat k nějaké ceně v korunách, budete si muset vše přepočítat. Informace, kterou máte k dispozici, může znít: „pozemek velikosti 30 perchů, cena 12 lacs za perch“.
„V roce 2010, kdy jsme náš resort znovu stavěli, nás stavba přišla přibližně na milion českých korun. Pro představu, v roce 2022 jsme stavěli bazén, který vyšel zhruba na půl milionu korun. A to šlo ‚jen‘ o bazén. Není to tak, že by se na Srí Lance stavělo ‚za hubičku‘, byť určitě ve srovnání s Českou republikou je tam stále výrazně levněji,“ říká Marcela, která se živí nejen provozem penzionu, ale zabývá se i cestovním poradenstvím.
Resort Tropical Garden sestává ze dvou budov. Lotosový domek se stavěl hned po tsunami v roce 2005, vila Buganvília v roce 2009. Celkem jsou v těchto objektech čtyři pokoje pro hosty.
Ani po samotném postavení resortu dobrodružství neskončilo. Podle Marcely by vybavování a shánění nábytku vydalo na román.
„Resort stojí v Tangalle, což je takové menší městečko a nákupní možnosti tu nejsou zrovna široké. Spoustu věcí jsme tak museli nechat dělat na míru. A srílanští řemeslníci jsou zkrátka sví. Často se nám stalo, že jsme něco poptali, všechno pečlivě změřili a vysvětlili a nakonec jsme dostali úplně něco jiného, s rozměry, které absolutně nedávaly smysl, v jiné barvě a podobně. Naštěstí, i když jde často o zdlouhavý proces, řemeslníci většinou uznají chybu a všechno předělají. Takže se to vždycky nějak vyřeší, ostatně jako vše na Srí Lance, jen je k tomu potřeba spousta trpělivosti a nadhledu,“ usmívá se majitelka.
Tropy vybavení nesvědčí
Marcela dnes jezdí na Srí Lanku dvakrát až třikrát ročně a ve zbytku času penzion pronajímá hostům. Kvůli tropickému podnebí však musí velmi často provádět nejrůznější opravy.
„Jsme přímo na pláži a tropické podmínky jsou neúprosné. Velká vlhkost, slaný vzduch, teplo a ostré slunce. To vše si vybírá svou daň a neustále musíme něco opravovat, natírat nebo kupovat nové vybavení. Na jednom konci skončíte a můžete na druhém začít znovu. Platit musíme samozřejmě i naše dva zaměstnance, dále firmu, která se nám stará o účetnictví či právní záležitosti. Platíme také daně, nejrůznější poplatky za ubytovací licence a tak dále,“ vypočítává Marcela a vyvrací tak v Česku rozšířenou představu, že podnikání na Srí Lance je procházka růžovým sadem.
|
Nejlepší návštěvy. Podívejte se, jak zajímavě bydlí Češi v zahraničí
„Kdyby si dal třeba zahradník na měsíc dovolenou, máme ze zahrady mezitím džungli. Kvůli slunci a soli ve vzduchu, ale i hmyzu hodně trpí dřevo a nátěry, takže se neustále musí něco natírat, napouštět speciální penetrací nebo vyměňovat. Samostatnou kapitolou je pak boj s hmyzem a jiným zvířectvem. Když přijedete do tropů, musíte počítat s tím, že pokud nebudete bydlet vyloženě v pětihvězdičkovém hotelu, tak ten kontakt s přírodou je trochu užší než jsme zvyklí. Nesmíte třeba nikdy nechat na stole jídlo, protože se na něj okamžitě vrhne armáda mravenců. V pokojích na zdech bývají malé ještěrky, v koupelně se nám občas usadí žába a máme pravidelného nočního návštěvníka, cibetku palmovou, která chodí do kuchyně na něco k jídlu. Pár hostů trochu vyděsila, ale jak říká naše manažerka Anke, zvířata tu byla první,“ usmívá se Marcela.
Jak bydlí Češi v zahraničí
Zveřejněný příběh odměníme knihou.
Pošlete do seriálu Jak bydlí Češi v zahraničí fotografie (video) a příběh i zkušenosti s bydlením v cizině. Popište nemovitost, okolí, čtvrť i zajímavosti a odlišnosti od bydlení v České republice, různé možnosti a ceny bydlení v dané zemi atd.
Ze zaslaných příspěvků vybere redakce Bydlení iDNES.cz nejzajímavější příběhy s kvalitními fotografiemi, které zveřejní v seriálu Jak bydlí Češi v zahraničí. Za zaslané příběhy předem děkujeme.
Fotografie (ideálně šířkové) a text, případně video jednoduše přidejte do následujícího formuláře.
PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE
Výhodou je, že díky celoročním vysokým teplotám nemusí majitelé řešit vytápění. Plyn používají jen na vaření a na ohřev vody mají solární systém. Za elektřinu v čtyřpokojovém resortu platí kolem 20 – 23 tisíc rupií (cca 1 400 – 1 700 korun), za užitkovou vodu zhruba 15 tisíc rupií (1 tisíc korun), za pitnou vodu pro hosty 7 tisíc rupií (500 korun). V porovnání s českými cenami nejde o vysoké částky. Na druhou stranu pro místní lidi jsou podle Marcely takové ceny, které navíc ještě vzrostly po ekonomické krizi v roce 2022, hodně vysoké. Srílančané tak s pokrytím těchto základních věcí hodně zápasí.
S údržbou v době nepřítomnosti pomáhají dva zaměstnanci. Manažerka Anke je původem Němka a bydlí ve vlastním domě hned vedle Tropical Garden. Srílančan Buddhika pracuje v resortu už deset let a je zahradníkem, údržbářem a pomocníkem pro všechno.
„Dlouho bydlel doma u své maminky, jenže má osm sourozenců, takže v domě bylo těsno. Postupem času začal Buddhika častěji přespávat v malém zahradním domku u nás v resortu. Původně šlo o jednoduchý přístřešek na nářadí, ale měl tam stůl se židlí a matraci, aby si mohl odpočinout přes poledne, což je mimochodem na Srí Lance naprosto běžné, protože v poledním vedru se moc pracovat nedá. No a před dvěma lety jsme jednou přijeli do resortu a zjistili jsme, že Buddhika se mezitím do domku přestěhoval natrvalo, aniž by nám něco řekl. My s tím problém nemáme, jen je to prostě zas taková typická Srí Lanka. U nás byste se majitele napřed zeptali. Bylo nám pak líto, v jakých podmínkách žije, takže jsme se rozhodli mu jeho improvizované bydlení upravit a přestavěli jsme zahradní domek na jednoduchý bungalov s vlastní koupelnou. Na místní poměry má bydlení dost luxusní,“ říká majitelka, která si na mentalitu místních už zvykla.
Tvrdý život místních
Střední třída se na Srí Lance teprve postupně formuje a rozšiřuje. Většina obyvatelstva stále patří spíše k chudší vrstvě, s tím, že největší rozdíly jsou patrné mezi městy a venkovem. Zatímco ve městech, především v Colombu, Kandy nebo Galle, žije rozvíjející se střední třída i bohatší lidé, venkov zůstává výrazně chudší.
Ve městech už dnes není neobvyklé, že si lidé z majetnějších vrstev pronajímají nebo kupují byty a domy ve vyšším standardu. Ti opravdu bohatí mívají byt v některém z těchto velkých měst a k tomu mají ještě vilu někde na venkově, kam jezdí na víkendy.
Naopak na vesnicích se často žije mnohem skromněji a tradičněji. Typický srílanský dům je většinou přízemní bungalov s několika místnostmi. Vzhled a vybavení takového domu se pak odvíjí hlavně od finančních možností rodiny. V těch úplně skromných najdete opravdu jen základní nábytek, namísto dveří jsou mezi místnostmi pouze závěsy, ale většinou ani v chudších domácnostech nechybí televize. Běžné je vícegenerační nebo širší příbuzenské soužití a jen málokdy bydlí pohromadě jen malá, tzv. „jádrová“ rodina.
|
Nekonečný příběh. Jak skutečně žije česká rodina ve 12tunovém expedičním voze
Na Srí Lance je velmi běžné stěhovat se za prací. Zejména mladí chlapci nebo muži, kteří pracují v turismu, často přechodně bydlí v různých jednoduchých ubytovnách nebo pokojích pro personál. Podmínky v těchto zařízeních bývají hodně spartánské. V jedné místnosti žije klidně pět nebo šest lidí. Často spí jen na matracích na zemi a de facto nic jiného v pokoji nemají.
Takto tráví celou sezonu například číšníci, kuchaři, nebo pomocný personál. Na jihu ostrova pracují sezonní pomocníci od prosince do dubna, kdy je hlavní sezona. Po jejím skončení se buď vracejí domů k rodinám, nebo se přesouvají na jiné místo – často na východní pobřeží, kde naopak sezona začíná v opačném období. Jde o běžný životní rytmus mladých Srílančanů v turistickém průmyslu, který umožňuje vydělat si peníze, ale často za cenu velmi provizorního zázemí.
Z pohledu bezpečnosti se majitelé na Srí Lance cítí velmi dobře. „Osobně se na Srí Lance cítím velmi bezpečně, možná dokonce bezpečněji než v Česku. U nás v Tropical Garden se za celou dobu nikdy nic zásadního neztratilo, jen jednou nám ze zahrady zmizela houpací síť, ale jinak opravdu nic,“ říká majitelka a dodává, že krádeže se dějí všude na světě a ani Srí Lanka není výjimkou.
Marcela se setkala s případy krádeží v hotelích, ale paradoxně častěji v těch velkých, dražších a tedy více anonymních. V místech, kde se personál často střídá, je větší pravděpodobnost, že někdo nepoctivý projde bez povšimnutí. V malých resortech jako je Tropical Garden, kde se každý zná s každým, je hned jasné, kdo kde pracuje, kdo kdy přišel a odešel, a pokud by se něco stalo, velmi rychle se to rozkřikne.