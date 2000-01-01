náhledy
Aurora Bianco vyměnila svůj malý pokoj ve východním Londýně za byt s 200 spolubydlícími a tvrdí, že jde o skvělý způsob, jak ušetřit.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Předtím trávila roky v pronajatém malém pokoji v rodinném domě a snila o větším prostoru a nezávislosti.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Při hledání lepšího bydlení s recepcí objevila koncept „luxusního“ spolubydlení (co-living) a uvědomila si, že je bezpečnější a praktičtější, i když to znamená sdílet budovu se stovkami lidí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V říjnu 2024 se nastěhovala do budovy The Palm House v londýnské čtvrti Harrow, kde se stala majitelkou bytového studia.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
O několik měsíců později se k ní připojil její přítel Sogie Ojiesobi.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Aurora a Sogie platí za všechny služby celkem 1 839 liber měsíčně, v přepočtu 52 tisíc korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Částka pokryje daň z nemovitosti, energie, posilovnu, kino, velkou kuchyň ve stylu televizní kuchařské soutěže MasterChef a společenské akce. K dispozici je i coworkingový prostor.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Díky tomu ušetří zhruba 500 liber měsíčně (14 tisíc korun) oproti podobnému bytu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Aurora oceňuje, že si zachovávají soukromí, přitom mohou být součástí komunity.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Využívají společné prostory, chodí do posilovny, vaří ve velké kuchyni nebo si rezervují kino na rande.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Podle ní funguje soužití se stovkami lidí překvapivě hladce.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Se sousedy nemá žádné problémy a může se rozhodnout být introvertem, nebo aktivně účastnit se akcí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz