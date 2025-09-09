Život s 200 spolubydlícími. Žena našla geniální způsob, jak ušetřit za nájem

Lenka Weberová
Aurora Bianco vyměnila svůj malý pokoj ve východním Londýně za byt s 200 spolubydlícími a tvrdí, že jde o skvělý způsob, jak ušetřit.
Aurora Bianco vyměnila svůj malý pokoj ve východním Londýně za byt s 200... Předtím trávila roky v pronajatém malém pokoji v rodinném domě a snila o větším... Při hledání lepšího bydlení s recepcí objevila koncept „luxusního“ spolubydlení... V říjnu 2024 se nastěhovala do budovy The Palm House v londýnské čtvrti Harrow,... O několik měsíců později se k ní připojil její přítel Sogie Ojiesobi. Aurora a Sogie platí za všechny služby celkem 1 839 liber měsíčně, v přepočtu... Částka pokryje daň z nemovitosti, energie, posilovnu, kino, velkou kuchyň ve... Díky tomu ušetří zhruba 500 liber měsíčně (14 tisíc korun) oproti podobnému... Aurora oceňuje, že si zachovávají soukromí, přitom mohou být součástí komunity. Využívají společné prostory, chodí do posilovny, vaří ve velké kuchyni nebo si... Podle ní funguje soužití se stovkami lidí překvapivě hladce. Se sousedy nemá žádné problémy a může se rozhodnout být introvertem, nebo...

