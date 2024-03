Každý rok jedna místnost. Na kompletní opravu domu je majitelka právem hrdá

Dům byl postavený v roce 1895 stavitelem, který vybudoval na druhé straně ulice další řadu stejných domků. Téměř všechny jsou již nyní přestavěné a upravené. Dnes je tedy každý z nich úplně jiný.

Můj rodinný dům koupil od tohoto stavitele na začátku dvacátého století praděda. Nemovitost se postupně dědila z generace na generaci. Nejprve na mého dědu a babičku, potom na mé rodiče.

Když jsem se v roce 1977 vdala, manžel s bratrem a kamarády udělali na domě nejnutnější opravy, které ovšem odpovídali tehdejším možnostem. V roce 1990 rodiče předali dům mně.

Začátkem devadesátých let se v ulici začala dělat kanalizace a vodovod. Na práci se vrhli chlapi z ulice. Od města měli pouze zapůjčené nářadí. Mimo jiné často nefunkční kango (elektrické sekací, bourací a vrtací kladivo). V kamenité zemi bylo třeba hloubit až do čtyř metrů. Kango uměl spravit pouze můj manžel, který byl buď přímo u hloubení, nebo zrovna opravoval kango.

Práce na kanalizaci a vodovodu měly začít původně v létě. Bohužel se vše vleklo a koplo se až v listopadu. Projektant nám tehdy navrhl, aby hlavní přípojka vedla přímo z ulice pod naší kuchyní. Trnula jsem, jestli se vše stihne do Vánoc, ale stihlo. Následně se zaváděl i plyn, což už dělali odborníci. Vše se zvládlo a my máme zavedenou kompletní infrastrukturu.

V polovině devadesátých let jsem si vzala úvěr a vrhli jsme se na kompletní opravy domu. První přišla na řadu střecha, do které zatékalo. Každý rok na jaře jsme brali v práci roční odměny, které šly pokaždé do dalších oprav. Každý rok jsme tedy zvládli jednu místnost, pak nové rozvody vody a elektřiny, podlahy, omítky, topení atd.

Náročnější práce jsem zadávala řemeslníkům. Postupem času jsem se propracovala k opravdu šikovným a slušným pracantům. Často to byli spolužáci ze základní školy.

Každý rok jsem po dokončené naplánované opravě uklidila celý dům. Prach ze stavby byl všude. A pak další rok opět vše nanovo. Když jsem šla do důchodu, firma mi vyplatila odchodné, které jsem vložila do nové kuchyně. Úžasný místní truhlář spolupracoval s instalatéry, elektrikářem a zedníkem a společně mi vykouzlili krásnou novou kuchyň.

Poslední, loňskou akcí bylo zateplení domku místním šikovným zedníkem. Zde jsem částečně čerpala ze státních dotací pro seniory. Nakonec došlo i na solární ohřev teplé vody. V domku se mi nyní žije dobře, konečně sklízím plody svého úsilí. Oprava domku trvala opravdu několik desítek let.