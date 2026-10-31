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Splněný sen o bydlení. Podívejte se do skvěle zařízeného domu v Nebušicích

Přáním klientky bylo, aby celý dům byl laděn do světlých, ne příliš teplých,...

Přáním klientky bylo, aby celý dům byl laděn do světlých, ne příliš teplých, ale spíše neutrálních odstínů. To se interiérové designérce podařilo. Domem se tak line příjemná atmosféra umocněná dokonalou souhrou všech místností. | foto: Petr Hoffelner

V prvním patře domu se poměrně významně změnilo dispoziční řešení, přičemž...
Rekonstrukce takřka celého třípodlažního rodinného domu probíhala za provozu. I...
Rekonstrukce takřka celého třípodlažního rodinného domu probíhala za provozu. I...
Přáním klientky bylo, aby celý dům byl laděn do světlých, ne příliš teplých,...
13 fotografií
Zařídit si vlastní dům je pro mnohé zkouškou nervů. V pražských Nebušicích však proběhla rekonstrukce, o které sní každý interiérový designér. Klientka s vytříbeným vkusem dala návrhářce Andree Hylmarové naprostou svobodu a výsledek je skvělý.

Interiérová designérka Andrea Hylmarová se oboru věnuje takřka dvě dekády. Hovoří za ní její práce a řada spokojených klientů žijící v domovech, kde jim pobyt dělá radost a zároveň jim usnadňuje každodenní bytí.

Není tak divu, že od klientky, pro kterou realizovala takřka celý třípodlažní rodinný dům, dostala po tom, co jí klientka představila vlastní vizi v rámci souvisejících detailů, svobodu.

„Po celou dobu realizace klientka chovala velký respekt k mým zkušenostem,“ říká interiérová designérka. „Cítila jsem z její strany velkou důvěru, kterou ve mě a mou práci vložila. Spolehla se na to, že pro ni a její rodinu vytvořím skvělé místo k životu,“ pochvaluje si spolupráci Andrea Hylmarová a zároveň přiznává, že zapojení klientky do samotného procesu realizace bylo výhodou.

„Nastaly situace, kdy mi její nápady velmi pomohly posunout se dál a povýšit původní návrh ještě o pomyslný level. Velkou pozornost jsme společně věnovaly výběru kvalitních materiálů, ladění odstínů a textur,“ doplňuje designérka.

V prvním patře domu se poměrně významně změnilo dispoziční řešení, přičemž zásadní bylo navrhnout a vytvořit osobitý prostor pro dospívajícího syna.
Přáním klientky bylo, aby celý dům byl laděn do světlých, ne příliš teplých, ale spíše neutrálních odstínů. To se interiérové designérce podařilo. Domem se tak line příjemná atmosféra umocněná dokonalou souhrou všech místností.
Rekonstrukce takřka celého třípodlažního rodinného domu probíhala za provozu. I proto ji interiérová designérka rozdělila do dvou let a každý rok rekonstruovali kompletně jedno patro domu.
Rekonstrukce takřka celého třípodlažního rodinného domu probíhala za provozu. I proto ji interiérová designérka rozdělila do dvou let a každý rok rekonstruovali kompletně jedno patro domu.
Přáním klientky bylo, aby celý dům byl laděn do světlých, ne příliš teplých, ale spíše neutrálních odstínů. To se interiérové designérce podařilo. Domem se tak line příjemná atmosféra umocněná dokonalou souhrou všech místností.
13 fotografií

Monochromatická souhra

Přáním klientky bylo, aby celý dům byl laděn do světlých, ne příliš teplých, ale spíše neutrálních odstínů. Cílem tak bylo, aby celkové působení interiéru bylo minimalistické s moderním charakterem, ale stále s důrazem na to, že se jedná o dům pro rodinu.

Základní barevnou linku tvoří bělené dubové dřevo a bílá barva v kombinaci s odstíny hnědé či šedé. To vše je pak doplněno černými akcenty, které skvěle fungují jako kontrastní prvky rozbíjející jinak tak monochromatickou paletu. Co se týče hmoty, tak v interiéru převládají spíše jednoduché tvary. To, co je zajímavé a na čem designérka staví charakter interiéru, jsou kvalitní materiály a především pak jejich textury.

Patro po patře

Rekonstrukce domu probíhala za provozu, i proto ji interiérová designérka prozíravě rozdělila do dvou let a každý rok se rekonstruovalo kompletně jedno patro. „Čas na rekonstrukci jsme měli zpravidla velmi omezený. Pracovalo se tak zejména v době, kdy rodina v domě nemusela pobývat, primárně tedy o letních prázdninách,“ uvádí designérka.

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V prvním patře domu se poměrně významně změnilo dispoziční řešení, přičemž zásadní bylo navrhnout a vytvořit osobitý prostor pro dospívajícího syna. Velkou změnou prošla i ložnice rodičů. Díky dispozičním změnám se podařilo vybudovat samostatnou šatnu a také prostor s dámskou toaletkou. Ve zbývající části pak vzniklo zázemí pro hospodyni, která s rodinou bydlí. Kromě vlastní ložnice má nyní i malou samostatnou koupelnu a šatnu.

Interiérová výzva

V přízemí domu v další fázi úprav došlo ke kompletní proměně kuchyně. Navíc se všude vyměnily podlahy a interiérové dveře tak, aby i tyto pevné prvky byly postupně napříč celým domem sjednocené a v konečném důsledku dával interiér jako celek smysl.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

„Poslední, velmi zajímavou kapitolou bylo pak využití suterénu domu. Ten nabízí 120 metrů čtverečních prostoru a před přestavbou sloužil jako prádelna, kotelna, sklep, nevyužívaná sauna i pracovna,“ uvádí designérka a doplňuje: „Všechny původní místnosti vznikaly postupně spíše improvizovaně. Prostory nebyly dostatečně osvětlené a na mnoha místech chybělo vytápění. Mým cílem tak bylo suterén maximálně využít a udělat z něj komfortní místo pro častou práci z domova, tělocvičnu, velkou dámskou šatnu, zázemí pro hospodyni, domácí bar a samozřejmě zde také vytvořit poměrně značnou část úložného prostoru, kterého nikdy není dost.“

Naprostá většina nábytku v celém domě byla realizovaná dle návrhů interiérové designérku ve spolupráci s šikovným a zkušeným týmem truhlářů, zámečníků a čalouníků.

Designérka Andrea Hylmarová interiérovému designu propadla již téměř před dvaceti lety, a to během kurzu v DesignŠkole Praha. Založila studio AH Interiors s.r.o. v roce 2012 a od té doby jde svou cestou tímto výjimečným oborem, jehož cílem vždy bylo propojovat estetickou a funkční stránku.

Inklinuje k purismu – designově čistým a nadčasovým interiérům. Inspirují ji industriální i lehce okázalé prvky. Ve svých realizacích dbá na to, aby vždy dotáhla původní myšlenku do konce.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

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