Interiérová designérka Andrea Hylmarová se oboru věnuje takřka dvě dekády. Hovoří za ní její práce a řada spokojených klientů žijící v domovech, kde jim pobyt dělá radost a zároveň jim usnadňuje každodenní bytí.
Není tak divu, že od klientky, pro kterou realizovala takřka celý třípodlažní rodinný dům, dostala po tom, co jí klientka představila vlastní vizi v rámci souvisejících detailů, svobodu.
„Po celou dobu realizace klientka chovala velký respekt k mým zkušenostem,“ říká interiérová designérka. „Cítila jsem z její strany velkou důvěru, kterou ve mě a mou práci vložila. Spolehla se na to, že pro ni a její rodinu vytvořím skvělé místo k životu,“ pochvaluje si spolupráci Andrea Hylmarová a zároveň přiznává, že zapojení klientky do samotného procesu realizace bylo výhodou.
„Nastaly situace, kdy mi její nápady velmi pomohly posunout se dál a povýšit původní návrh ještě o pomyslný level. Velkou pozornost jsme společně věnovaly výběru kvalitních materiálů, ladění odstínů a textur,“ doplňuje designérka.
Monochromatická souhra
Přáním klientky bylo, aby celý dům byl laděn do světlých, ne příliš teplých, ale spíše neutrálních odstínů. Cílem tak bylo, aby celkové působení interiéru bylo minimalistické s moderním charakterem, ale stále s důrazem na to, že se jedná o dům pro rodinu.
Základní barevnou linku tvoří bělené dubové dřevo a bílá barva v kombinaci s odstíny hnědé či šedé. To vše je pak doplněno černými akcenty, které skvěle fungují jako kontrastní prvky rozbíjející jinak tak monochromatickou paletu. Co se týče hmoty, tak v interiéru převládají spíše jednoduché tvary. To, co je zajímavé a na čem designérka staví charakter interiéru, jsou kvalitní materiály a především pak jejich textury.
Patro po patře
Rekonstrukce domu probíhala za provozu, i proto ji interiérová designérka prozíravě rozdělila do dvou let a každý rok se rekonstruovalo kompletně jedno patro. „Čas na rekonstrukci jsme měli zpravidla velmi omezený. Pracovalo se tak zejména v době, kdy rodina v domě nemusela pobývat, primárně tedy o letních prázdninách,“ uvádí designérka.
|
Vlastina Svátková získala vysněný dům díky dopisu. Má v něm i divokou zahradu
V prvním patře domu se poměrně významně změnilo dispoziční řešení, přičemž zásadní bylo navrhnout a vytvořit osobitý prostor pro dospívajícího syna. Velkou změnou prošla i ložnice rodičů. Díky dispozičním změnám se podařilo vybudovat samostatnou šatnu a také prostor s dámskou toaletkou. Ve zbývající části pak vzniklo zázemí pro hospodyni, která s rodinou bydlí. Kromě vlastní ložnice má nyní i malou samostatnou koupelnu a šatnu.
Interiérová výzva
V přízemí domu v další fázi úprav došlo ke kompletní proměně kuchyně. Navíc se všude vyměnily podlahy a interiérové dveře tak, aby i tyto pevné prvky byly postupně napříč celým domem sjednocené a v konečném důsledku dával interiér jako celek smysl.
„Poslední, velmi zajímavou kapitolou bylo pak využití suterénu domu. Ten nabízí 120 metrů čtverečních prostoru a před přestavbou sloužil jako prádelna, kotelna, sklep, nevyužívaná sauna i pracovna,“ uvádí designérka a doplňuje: „Všechny původní místnosti vznikaly postupně spíše improvizovaně. Prostory nebyly dostatečně osvětlené a na mnoha místech chybělo vytápění. Mým cílem tak bylo suterén maximálně využít a udělat z něj komfortní místo pro častou práci z domova, tělocvičnu, velkou dámskou šatnu, zázemí pro hospodyni, domácí bar a samozřejmě zde také vytvořit poměrně značnou část úložného prostoru, kterého nikdy není dost.“
Naprostá většina nábytku v celém domě byla realizovaná dle návrhů interiérové designérku ve spolupráci s šikovným a zkušeným týmem truhlářů, zámečníků a čalouníků.
Designérka Andrea Hylmarová interiérovému designu propadla již téměř před dvaceti lety, a to během kurzu v DesignŠkole Praha. Založila studio AH Interiors s.r.o. v roce 2012 a od té doby jde svou cestou tímto výjimečným oborem, jehož cílem vždy bylo propojovat estetickou a funkční stránku.
Inklinuje k purismu – designově čistým a nadčasovým interiérům. Inspirují ji industriální i lehce okázalé prvky. Ve svých realizacích dbá na to, aby vždy dotáhla původní myšlenku do konce.
Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.