Dům a zahrada, všude jsou ptáci. Otec mě má za blázna, přiznává Miroslav

V moderní ekologické terminologii jsem vytvořil „ekodvůr“, který tvoří šedesát velkých krmítek ze samorostů, 293 ptačích budek na spaní a hnízdění a také desítky billboardů, na kterých jsou nakreslení nebo nafocení zedníčci skalní. Ptáci v obci Liptovské Revúce tak mají stravování a ubytování v té nejvyšší kvalitě. A bez nadsázky lze říct, že v mé ptačí zahrádce je nejvyšší hustota krmítek a budek na světě.

Nakonec došlo i na výzdobou rodičovského domu. Ten jsem zkrášlil svými nejlepšími velkoplošnými perokresbami. Díky tomu se nemovitost stala Pohádkovým domkem zedníčka skalního.

Tak jsem si splnil svůj největší dětský sen. Jako malý kluk jsem nesnil o životě v horách uprostřed lesa ani na zámku se zlatými klikami, ale toužil jsem žít v obydlí věnovaném mému opeřenému oblíbenci. Nejspíš i v dospělosti zůstávám věčným dítětem, ale tento můj pohádkový domov bych nevyměnil za nic na světě. Já si svůj domov upravil a zkrášlil tak, abych se v něm cítil jako v sedmém nebi.

Náš dům jsem začal proměňovat na příbytek zedníčka skalního v roce 2005. Postupoval jsem systematicky a od podlahy. Chtěl jsem mít zedníčka všude – na stropě i stěnách. Otec mi na to říkal, že z domu dělám „cirkusovou maringotku“, která bude světu jen a jen pro smích. Že se tu budou lidé zastavovat, zírat a posmívat se a že raději odejde bydlet jinam.

Když jsem přišel s dalším bláznivým nápadem, a to polepit obrázky zedníčka i všechny vypínače, obklady v kuchyni, v koupelně, a dokonce i na toaletě, tak to si už myslel, že patřím do blázince.

Kreseb tohoto ptačího krasavce mám doma přes tisíc a fotek několik desítek. To v žádném muzeu turisté nenajdou. Mám kresby, pírka, dřevořezby, výšivky, ptáčky vypalované, krajkové atd. To vše se nabalovalo jedno na druhé jako valící se sněhová koule.

Doma mám díky tomu nejspíš nejvyšší koncentraci všelijakých uměleckých výtvorů znázorňujících tohoto nádherného opeřence s fluoreskujícími křidélky v celém vesmíru.