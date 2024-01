Všichni si ťukali na čelo. Chalupa v bídném stavu byla naším splněným snem

V době, kdy jsme dávali do kupy chalupu po dědovi, jsme se i s dětmi do chalupaření zamilovali. I když jsme se trápili s nikdy nekončící vlhkostí, zažili jsme krásné chvíle. Pak se naskytla možnost, koupit chalupu ve stejné ulici. Neváhali jsme, píše Jana do seriálu Splněný sen.