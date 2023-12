Mladičká spisovatelka Theresa Endris má pokoj v Praze plný fantasy knih

Theresina rodina bydlí ve dvoupodlažním bytě od roku 1976. Tenkrát se sem nastěhovala její maminka s rodiči a se sestrou. „Byly to původně družstevní byty, jedny z prvních mezonetových bytů v této části Prahy. Fotily je tenkrát i do různých časopisů. Já a sestra jsme tu chodily na základní školu, proto se dá říct, že jsem tady vyrostla,“ zavzpomínala maminka Gabriela Haisová na dobu svého dětství.

Byt se skládá z jedné dolní místnosti, odkud se dá po schodech vyjít do dalších. V patře je kuchyň spojena s obývákem, Theresin pokoj, maminčinu ložnici a samozřejmě i koupelnu s toaletou. Z obývacího pokoje se dá vyjít i na lodžii, odkud je výhled do okolí.

Během družstevní výstavby bytů museli budoucí obyvatelé domu chodit na stavbu pracovat. Tuto činnost vykonával dědeček, o němž dnes rodina říká, že jim v podstatě postavil dům. Byl velice pracovitý, sám dokázal zařídit kuchyň a vybudovat koupelnu s toaletou.

Všechny obklady, které tam dnes najdeme, dělal ještě on za svého života. I obrazy nad schodištěm ještě pověsil, jsou to především krajinky. „Jediné, co už nestihl, je zábradlí, které musíme udělat nové. Pak plánujeme zařídit spodní pokoj, který zatím slouží především jako pokoj pro hosty a azyl pro hračky, ze kterých už Terka vyrostla,“ prozradila více o svých plánech Theresina maminka.

V bytě najdeme řadu suvenýrů přivezených z dovolených, k nimž má rodina vztah. Nechybí tu ani staré hodiny, kterými zásoboval své blízké bratr Gábinina prvního manžela. „Hodiny samozřejmě bijí i v noci. Občas si říkám, že se nám těmito dárky chtěl trochu pomstít,“ zavzpomínala Gábina s humorem s tím, že hodiny jsou už řadu let součástí domácnosti, proto sem zkrátka patří. Na poličkách jsou vystavené staré fotografie, na nichž je dědeček s babičkou nebo Theresa ještě jako miminko.

Pokoj plný knih

Jelikož Theresa od dětství ráda čte, je její pokoj plný knih. Převládá tu fantasy žánr, který je jejím nejoblíbenějším. Díky zálibě v literatuře se rozhodla napsat vlastní knihu. Její prvotina nese název Strážci nočních můr a slavnostně ji pokřtil herec Petr Rychlý. Ten se rozhodl knihu pokřtít hlavně proto, že se před sedmnácti lety s tehdy novorozenou Theresou fotil pro časopis Ano coby doktor Čestmír Mázl.

„Moje kniha je fantasy a doporučila bych ji dětem od deseti do čtrnácti let. Děj se odehrává ve světě plném magie, v němž sny ožívají před očima. V současné době mám dopsaná už tři další pokračování a píšu další sérii, která se odehrává o tři roky později. Další série už bude jiná, i když se v ní objeví staré známé postavy, jelikož už bude přece jenom stát především na nových hrdinech,“ svěřila nám Theresa, která studuje grafiku a do budoucna uvažuje o škole zaměřené na literaturu nebo na psychologii. V jejím pokoji najdeme kromě poliček s knihami také psací stůl, u něhož se učí a dělá úkoly do školy.

Krásné okolí s velkým parkem

Okolí domu je krásné, jelikož se byt nachází v blízkosti Kavčích hor, kde je velký park. Možnost dlouhých procházek oceňuje zejména fenka Nutella, kterou chodí rodina venčit. Během letních měsíců blízký park žije, protože je v něm několik fontán, které osvěžují horké dny.