Praha je pro mladou spisovatelku Petru Lukešovou zázemím a domovem už sedm let. V aktuálním bytě žije čtyři roky a sdílí ho se svým čtyřnohým miláčkem, kocourem Harrym. Interiér bytu si přetvořila dle svých představ, citlivě, po svém a s důrazem na útulnost, funkčnost i kreativní prostředí pro psaní. „Ráda si věci dělám sama, takže jsem si tady za tu dobu vytvořila takový holčičí byteček,“ svěřila se.
Pro Petru není žádný problém vymyslet si nové prvky či dekorace ani si je donést do bytu nebo sestavit. Právě tento příběh zútulňování vlastníma rukama je to, co prostředí dodává kouzlo. „Sice občas něco přivrtám nakřivo, ale to mi vůbec nevadí,“ dodala s úsměvem. Důležitější než pomyslná dokonalost jako z katalogu je pro ni pocit skutečného domova.
Připravuje proměnu kuchyně
Když se Petra do bytu přestěhovala, byla zde pouze koupelna, vestavěné skříně a kuchyň. Právě poslední zmíněný kout bytu je dalším cílem kreativního spisovatelčina předělávání.
„Na tu kuchyň si teď brousím zuby, ráda bych ji změnila. Už dlouho hledám nějaké polepy, kterými bych mohla linku i skříňky oživit. Chtěla bych to předělat tak, aby to bylo barevně sladěné s ostatními místnostmi bytu,“ popsala svou představu o dalším kroku v proměně interiéru.
Byt tak není hotovým designovým projektem, ale spíš živým organismem, který se neustále vyvíjí spolu s jeho obyvatelkou. Každý zásah má svůj příběh, často spojený s momentálním nápadem, náladou nebo praktickou potřebou. I proto působí prostor přirozeně a osobně.
Milovnice spánku a velkoměsta
Byt je pro spisovatelku velice důležitým místem mimo jiné také jako pracovní prostředí. Velkou výhodou je, že psát knihy se dá snad odkudkoli, třeba i z postele. „Občas si řeknu, že budu korektury dělat u stolu, ale stejně je dělám v posteli. Je to moje oblíbené místo, odkud mám rozhled úplně všude. Jsem totiž velký spáč a dokážu spát denně klidně i čtrnáct hodin,“ přiznala se smíchem Petra.
Ačkoli není Praha jejím rodným městem, na komfort spojený s velkoměstem si s radostí zvykla. „Člověk si vzpomene v devět večer, že chce do kina, a prostě jde do kina. Nebo si v deset večer řekne, že má chuť na pizzu, a prostě si ji dá. To by v menších vesnicích možné nebylo,“ vysvětlila.
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Vlastní nelehké zkušenosti
Knihy Petru provázejí nejen jako její práce, ale také koníček. Když zrovna nepracuje na svých vlastních, sáhne ráda po ostatních českých autorkách a čte. Při své tvorbě pak sází na těžká témata, která sama zažila. Poslední její kniha nese název Pod taktovkou a věnuje se tématu domácího násilí.
„Je to těžší příběh o dospívající holce jménem Karen, která prožívá svou první lásku. Zároveň je tam promítnuté domácí násilí, a hlavně i taková část mě samotné. Sama jsem si prošla domácím násilím, tak jsem do toho příběhu otiskla kus své duše a byla to pro mě určitá forma terapie. Zároveň je to příběh s poselstvím, jak najít cestu zpátky sama k sobě,“ popsala příběh své knihy.
Již na podzim tohoto roku se fanoušci autorky mohou těšit na nový příběh. Aktuálně Petra dokončila knihu s názvem Tam, kde jsem tě nechala a opět se nebude jednat o žádné snadné téma. Konkrétní informace jsou ještě tajemstvím, které sympatická spisovatelka teprve postupně odhalí.
Životní zážitek v reality show
Poslední měsíce žila Petra nejen svými knihami a příběhy, ale taky reality show Asia Express, kde spolu se svým parťákem Filipem obsadila bronzové, třetí místo.
„Byl to pro mě splněný mí sen. Už odmalička jsem se chtěla objevit v některé z reality show, jen jsem dlouho hledala tu správnou. Asia Express byl úžasnou volbou. Byl to závod, takže se ve mně spojil adrenalin s překonáváním nejen fyzického limitu, ale i psychické odolnosti. Hned bych do toho šla znovu,“ zavzpomínala na cestu exotickou Asií.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.