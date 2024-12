Kolony ho ničily. Z domu za Prahou se Bergman vrátil do bytu na Vinohradech

Útulný byt hledali s manželkou Marcelou dlouho. „Bydlení v domě na předměstí mělo své výhody, ale zjistil jsem, že nejsem až tak komunitní typ, jak jsem si myslel. Navíc jsem jezdil každý den do Prahy do své galerie, a nechával tak v kolonách klidně i hodinu času. Už jen ten pohled, kdy jsem najel na dálnici směrem do Prahy a viděl ten táhnoucí se štrúdl aut, mi na náladě nepřidával,“ svěřil se Richard Bergman.

„Navíc já mám Prahu opravdu hodně rád, jak říkával Kafka, je to matička s drápy,“ směje se Bergman, jenž tíhne k vinohradským činžákům. „Trvalo to poměrně dlouho, ale nakonec se nám to s manželkou podařilo.“

Moderní se snoubí s tradičním

Při návštěvě půdního bytu si nelze nevšimnout Bergmanova smyslu pro detail a zároveň určité neformálnosti, která z domova vyzařuje. Byt je prosvětlený přirozeným světlem, které dovnitř proudí skrze velká střešní okna. Tato okna poskytují nádherný výhled na architekturu Vinohrad, což vytváří příjemný kontrast mezi moderním interiérem a historickým exteriérem.

Richard Bergman tento kontrast umně zachytil i ve výzdobě svého bytu, kde dominuje kombinace moderního designu s vintage prvky.

Ústřední místností celého podkrovního bytu je prostorný obývací pokoj, kde se nachází pohodlná stylová sedací souprava v odstínech hnědé. Nad sedačkami visí moderní lustry, které svým hravým designem osvěžují jinak geometrickou úhlednost obýváku spojeného s kuchyní.

Obrazy jako doplňky

Kuchyň je řešena minimalisticky, a to s důrazem na praktičnost a čistotu stylu. Moderní nábytkové řešení v šedých odstínech skvěle doplňuje zbytek bytu a působí velmi elegantně. Kuchyňský ostrůvek se stal centrálním prvkem prostoru a nabízí skvělé místo jak pro přípravu jídla, tak pro společenské chvíle s přáteli. Praktický je i jídelní kout s nádherným výhledem na vinohradské střechy okolních domů.

Jedním z výrazných uměleckých děl, která Bergman vlastní, je obraz s abstraktními motivy v modrobílé barevné škále od herce Jana Kanyzy. Tento obraz nejenže prostor vizuálně zvětšuje, ale zároveň do bytu vnáší pocit klidu a kreativity, což odráží Bergmanovu uměleckou povahu.

Byt má kromě kuchyně s obývacím pokojem dvě samostatné ložnice, pracovnu a krásnou koupelnu. Té dominuje zrcadlo osvětlené skleněnou plastikou v modrých barvách. Zajímavě plasticky pojatý je cylindr hlavního světla, jehož amébní tvar, vytvořený z matného skla, se do koupelny vyloženě hodí.

Chlapecké poklady ve skříni

Ložnice Richarda Bergmana je pak zhmotněným snem každého knihomola. V policích jsou zde totiž vyskládány stovky zajímavých knížek a nechybí ani poslední, která pánovi bytu vyšla. „Knížka Zlovětří obsahuje osm hororových povídek, a dokonce se jí dostalo audiopodoby, neboť ji načetl svým podmanivým hlasem Jan Kanyza,“ pochlubil se skladatel.

Co návštěvníka zaujme, jsou drobné modely aut, které jsou zaparkované před hřbety několika knížek. „To nic není, to jsou jen takové drobnosti, opravdové poklady mám u sebe v pracovně,“ říká se smíchem Richard Bergman. A opravdu, v jeho pracovně se kromě počítače, kláves a spousty partitur nachází i prosklená skříň plná chlapeckých snů.

„Staré hračky mají své kouzlo a začal jsem je sbírat asi proto, že mi připomínají mé dětství a mládí,“ svěřil se. V jeho sbírce jsou opravdové skvosty, například model tatry z expedice kolem světa, plechová lokomotiva nebo třeba traktor na klíček.

Z pracovny je hezký výhled francouzským oknem do vnitrobloku a na obzoru se vypíná nedaleký žižkovský vysílač.

Poslední místností je ložnice jeho manželky Marcely. „Je to její hájemství, kde má i pracovní koutek. K pokoji patří i malý balkon, který využíváme hlavně v létě pro příjemné posezení,“ říká a ukazuje na dvě židličky a stoleček. Je patrné, že Richard Bergman a jeho žena vytvořili domov, který nejenže odpovídá jejich životnímu stylu, ale také vyjadřuje jejich hluboký cit pro estetiku a umění.