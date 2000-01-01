náhledy
Stěhování rodičů do obývacího pokoje neznamená zároveň konec kvalitního spánku. Pokud jste se vzdali ložnice ve prospěch dětí, nemusíte pravidelně každý večer rozkládat sedačku. Zkuste se inspirovat nápady designérů i výrobců. Někdy si poradí sám i šikovný kutil.
Autor: Jaroslav Kvíz
Sklopná postel může být spojená se sedačkou, sklopným jídelním stolem, nebo jen skrytá tak, aby nebyla vidět a čekala na svoje noční využití.
Autor: Jaroslav Kvíz
Lůžkoviny u sklopné postele pouze zafixujete popruhy a mohou zůstat na posteli, kterou zavřete.
Autor: Jaroslav Kvíz
Sklopná postel může být spojená se sedačkou.
Autor: Jaroslav Kvíz
Zde se sklopná postel skrývá za jídelním stolem.
Autor: Jaroslav Kvíz
Stejně jako lůžko i je totiž i stůl sklopný.
Autor: Jaroslav Kvíz
U půdních bytů nebývá problém vestavět patro určené na spaní. V tomto případě si museli architekti ze studia boq architekti poradit s limity danými krovem, rozvržením oken i úzkou dispozicí centrální části bytu.
Autor: Tomáš Dittrich
Postel může „sjet“ i ze stropu: celý mechanismus zvedací postele se obejde bez jakýchkoliv podpěr nebo sloupků. Toto řešení navrhlo studio Noscale architects.
Autor: Roland Szabo
Základem zvedací postele je minimalistická ocelová konstrukce, kterou tvoří konzola pohybující se na svislých kolejnicích upevněných na nosné stěně.
Autor: Roland Szabo
Dnešní propojení kuchyně a obývacího pokoje je zcela běžné. Pro spaní rodičů je příjemné v tom, že spojený prostor bývá větší než klasický obývací pokoj.
Autor: Jaroslav Kvíz
Jídelní stůl se v návrhu studia Woodface sklápí spolu s postelí.
Autor: Jaroslav Kvíz
Sklopit postel lze i jen mechanicky, chce to jen trochu námahy a ochoty. Elektrické ovládání je samozřejmě pohodlnější, ale také dražší. Autorem projektu je studio Cherry Art Hub.
Autor: Relja Ivanič
Sklopná postel je vhodná pro každodenní spaní, umístění u okna zaručuje skvělé větrání.
Autor: Relja Ivanič
Sklopnou postel s elektrickým ovládáním lze doplnit i o další úložný prostor v podobě polic nebo skříněk.
Autor: Jaroslav Kvíz
Kuchyň doplňuje jídelní nebo barový stůl? Před sklopnou postel lze umístit pohodlnou sedací soupravu, která se automaticky složí pod postel.
Autor: Jaroslav Kvíz
Sedací souprava se automaticky složí pod postel.
Autor: Jaroslav Kvíz
V českých domácnostech se často používalo (a používá) v případě omezeného prostoru vestavěné patro. Na bezpečné zábradlí spacího patra postačí dobře přidělaná síť z provaznictví.
Autor: Tomáš Dittrich
Velkou rohovou pohovku lze snadno zkombinovat se sklopným lůžkem.
Autor: Jaroslav Kvíz
Sklopné lůžko se může „tvářit“ i jako vestavěná skříň..
Autor: Jaroslav Kvíz
Záleží jen na velikosti pokoje, zda si můžete dovolit sklopné lůžko a samostatnou pohovku. Jeden z partnerů může jít spát, druhý si třeba číst nebo sledovat televizi.
Autor: Jaroslav Kvíz
Do sestavy se sklopným lůžkem lze zabudovat i malý pracovní prostor se stolkem.
Autor: Jaroslav Kvíz
Patrové postele bývají spojovány hlavně s dětskými pokoji, ale mohou se stát i řešením do obývacího pokoje pro rodiče, kteří uvolní svou ložnici dětem.
Autor: Merax
Patrová postel Merax se vyrábí sériově, má rozměry 140×200 cm. Schody slouží i jako úložný prostor.
Autor: Merax
Patrová postel Merax nabízí ložnou plochu 140×200 cm.
Autor: Market Place
Patrová postel o rozměrech 140×200 cm je určená pro rodiče. Vypadá sice subtilně, ale „zvládne“ i dva dospělé. Vyšší strop je ovšem hodně důležitý.
Autor: Caster
Do sestavy se sklopným lůžkem lze zabudovat i malý pracovní prostor.
Autor: Jaroslav Kvíz
Sestavu Pravan tvoří sklopné lůžko doplněné o skřínky. Vyrábí se na zakázku, celá sestava může mít šířku 320 až 380 cm.
Autor: Vestavěné postele
Sestava Pravan: lůžko má rozměry 140×180 cm.
Autor: Vestavěné postele
Subtilní ocelové schodiště s dřevěnými podstupnicemi vede na galerii určenou na spaní.
Autor: Tomáš Dittrich
Pokud žije s dětmi jen matka nebo otec, může v obývacím pokoji využít nízké sklopné lůžko Concept Pro. Má rozměry 120×200 cm a nosnost až 200 kg.
Autor: Concept