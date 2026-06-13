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Děti v ložnici, rodiče na gauči? Jde to i lépe než na rozkládací pohovce
Peklo jménem Skid Row. Nejbohatší město USA děsí obří kolonie bezdomovců
Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a turistických atrakcí Los Angeles. A druhé nejbohatší město USA se jeho existencí nechlubí. To místo je symbolem americké...
Zbourali příčky a použili perfektní trik. Rekonstrukce paneláku vás nadchne
Bourat, nebo nebourat? Takové rozhodnutí bývá při rekonstrukci bytu v paneláku hodně náročné. Zdaleka nejde jen o finance, ale také o vztahy se sousedy, často rozhoduje i statik nebo odhadovaná doba...
Luxus za 133 milionů je na odpis. Sídlo krále levných diskontů nikdo nechce
Na anglickém realitním trhu se objevil dům snů, který kdysi patřil Stevenu Smithovi, zakladateli britského řetězce Poundland (vše za libru). Sídlo se třinácti ložnicemi, tanečním parketem a vlastním...
Červená vila v Jevanech. Odvážná stavba v lesním svahu patří k české špičce
Stavět dům těsně u silnice, navíc v prudkém lesním svahu? To chce odvahu a pečlivou přípravu i realizaci. Vila v sytě červené barvě s industriálním výrazem se navíc naprosto odlišuje od staveb...
Luxus za 109 milionů. Dcera legendy z Peče celá země prodává pohádkové sídlo
Belles, dcera britské kuchařské legendy Mary Berryové, která proslula jako nekompromisní porotkyně v britské verzi show Peče celá země, prodává své venkovské sídlo v Oxfordshiru. Už při prvním...
Děti v ložnici, rodiče na gauči? Jde to i lépe než na rozkládací pohovce
Stěhování rodičů do obývacího pokoje neznamená zároveň konec kvalitního spánku. Pokud jste se vzdali ložnice ve prospěch dětí, nemusíte pravidelně každý večer rozkládat sedačku. Zkuste se inspirovat...
Stoletý svatební dar znovu září. Eliška Kaplicky zachránila slavnou vilu Čerych
Vila Čerych v České Skalici, architektonická perla meziválečné moderny, se dočkala úžasné rekonstrukce. Dílo známého architekta Otakara Novotného mělo štěstí, které nese velmi konkrétní jméno, a to...
Luxus za 133 milionů je na odpis. Sídlo krále levných diskontů nikdo nechce
Na anglickém realitním trhu se objevil dům snů, který kdysi patřil Stevenu Smithovi, zakladateli britského řetězce Poundland (vše za libru). Sídlo se třinácti ložnicemi, tanečním parketem a vlastním...
Peklo jménem Skid Row. Nejbohatší město USA děsí obří kolonie bezdomovců
Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a turistických atrakcí Los Angeles. A druhé nejbohatší město USA se jeho existencí nechlubí. To místo je symbolem americké...
Červená vila v Jevanech. Odvážná stavba v lesním svahu patří k české špičce
Stavět dům těsně u silnice, navíc v prudkém lesním svahu? To chce odvahu a pečlivou přípravu i realizaci. Vila v sytě červené barvě s industriálním výrazem se navíc naprosto odlišuje od staveb...
Lásky, hádky i společný život. Podívejte se do unikátních sousedských domů
Tento svérázný styl sdíleného komunitního bydlení se sice zrodil na Pyrenejském poloostrově, ale dnes tam na něj prakticky nenarazíte. Pokud byste chtěli vidět, jak asi dřív vypadal, musíte se vydat...
Zbourali příčky a použili perfektní trik. Rekonstrukce paneláku vás nadchne
Bourat, nebo nebourat? Takové rozhodnutí bývá při rekonstrukci bytu v paneláku hodně náročné. Zdaleka nejde jen o finance, ale také o vztahy se sousedy, často rozhoduje i statik nebo odhadovaná doba...
Chytrá koupě hrubé stavby. Vysněný dům v Podkrkonoší zařídili podle vypínačů
V případě Anety a Martina to byly černé hranaté vypínače, které určily směr, jakým se bude design domu ubírat. Na začátku si ale prošli náročným obdobím hledání. Nakonec ten pravý dům pro svůj...
Celou noc nás budí hluk, který slyšíme jen my. Zvuky od sousedů se nedají nahrát
Trápí nás noční podprahové zvuky – rány, cinkání, klepání a dupání přímo nad našimi hlavami. Zvuky se prakticky nedají nahrát, jsou tlumené, přenášejí se stropem a budí nás. Bydlíme v paneláku a byt...
Známá umělkyně našla domov kousek za Prahou. Takto to vypadá u ní doma
Nedaleko Prahy si pořídila domeček, kde má dostatek prostoru pro rozvíjení kreativity. Výsledky své práce výtvarnice a umělkyně Silvia Belis pak zdobí interiér domu a dotváří tím tu...
Nabízíme zděnou chatu 2+1 v ulici Na Krásných horách, Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
2 650 000 Kč
Do skříní po žebříku, do šatny po schodech. Pánský loft myslí na vše
Pražské Holešovice a loftové bydlení dnes patří k velmi žádané kombinaci. Když k tomu přibude i zkušená a empatická architektka, která je s klientem „na jedné vlně“, máte záruku, že vznikne zajímavý...
Luxus za 109 milionů. Dcera legendy z Peče celá země prodává pohádkové sídlo
Belles, dcera britské kuchařské legendy Mary Berryové, která proslula jako nekompromisní porotkyně v britské verzi show Peče celá země, prodává své venkovské sídlo v Oxfordshiru. Už při prvním...