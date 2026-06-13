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Děti v ložnici, rodiče na gauči? Jde to i lépe než na rozkládací pohovce

Alena Řezníčková
Stěhování rodičů do obývacího pokoje neznamená zároveň konec kvalitního spánku. Pokud jste se vzdali ložnice ve prospěch dětí, nemusíte pravidelně každý večer rozkládat sedačku. Zkuste se inspirovat nápady designérů i výrobců. Někdy si poradí sám i šikovný kutil.
Stěhování rodičů do obývacího pokoje neznamená zároveň konec kvalitního spánku.... Sklopná postel může být spojená se sedačkou, sklopným jídelním stolem, nebo jen... Lůžkoviny u sklopné postele pouze zafixujete popruhy a mohou zůstat na posteli,... Sklopná postel může být spojená se sedačkou. Zde se sklopná postel skrývá za jídelním stolem. Stejně jako lůžko i je totiž i stůl sklopný. U půdních bytů nebývá problém vestavět patro určené na spaní. V tomto případě... Postel může „sjet“ i ze stropu: celý mechanismus zvedací postele se obejde bez... Základem zvedací postele je minimalistická ocelová konstrukce, kterou tvoří... Dnešní propojení kuchyně a obývacího pokoje je zcela běžné. Pro spaní rodičů je... Jídelní stůl se v návrhu studia Woodface sklápí spolu s postelí. Sklopit postel lze i jen mechanicky, chce to jen trochu námahy a ochoty....

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Děti v ložnici, rodiče na gauči? Jde to i lépe než na rozkládací pohovce

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