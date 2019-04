Už šest let opravují dům. Na plot se dostalo až nyní, má to ale háček

Materiály terasy, plotu a zahradního doplňku Výherce soutěže získá terasu v hodnotě 50 tisíc korun z dřevoplastového kompozitního materiálu od společnosti WPC – WoodPlastic® podle svého výběru. Vybírat lze z několika šířek profilů a až ze šesti barevných odstínů. Součástí první ceny je i montáž terasy. Volit lze z těchto produktů: Terasy FOREST zdobí výrazná textura evokující luxusní exotické dřevo. FOREST je vhodnou volbou pro každého, kdo preferuje kombinaci přirozeného a zároveň výrazného vzhledu. Podobně jako v případě provedení ostatních prken WoodPlastic® jsou i terasy FOREST vysoce odolné proti nepříznivým vlivům klimatu, ale i bazénové chemii.

Terasy FOREST PLUS disponují nadčasovým designem, který jim poskytuje nápadný přírodní vzor umocňující dojem opravdového dřeva. Nepravidelné žíhání na povrchu prken pak mimo jiné přispívá k tomu, že na terase nejsou vidět běžné drobné nečistoty. Žádná z teras WoodPlastic® nemění barvu ani tvar a všechny jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození.

Terasy RUSTIC nabízejí mimořádně atraktivní povrch navozující pocit drásaného dřeva s patinou starých podlah. Elegantní terasa RUSTIC se vyrábí buď v šířce MAX anebo v profilu TOP, který má zcela odlišné spáry. Ty se důmyslně překrývají, takže do mezer mezi prkny nemohou zapadnout žádné nečistoty. Terasy disponují nadčasovým designem. Cena pro dalšího výherce zahrnuje plot z WPC v hodnotě 25 tisíc korun včetně jeho montáže. Plotovky PILWOOD, které jsou k dispozici v několika barevných variantách oboustranně žíhaných prken o různých délkách, jsou vysoce odolné proti povětrnostním vlivům. Vzhledem k tomu, že jde o plně probarvená masivní prkna, jsou schopna udržovat dlouhodobě jak původní barvu, tak i tvar. Výrobce poskytuje na své produkty záruku až 25 let na dřevokazné houby, hnilobu a hmyz. Třetí výherce získá zahradní doplněk ze systému ALUWood z WPC v hodnotě

5 tisíc korun. Systém ALUWood umožňuje variabilní sestavy zahradních doplňků, jako jsou například květníky, zahradní truhly, lavičky. Díky spojení materiálu WoodPlastic® a hliníkových profilů je výhodou sestav ALUWood dlouhá životnost a bezúdržbovost. Výherce třetí ceny získá možnost výběru jednoho prvku z modulárního systému ALUWood. Více o společnosti WPC – WoodPlastic® se dočtete ZDE.