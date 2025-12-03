Pračka v koupelně není nic neobvyklého, ale když nám přibyla do domácnosti sušička, bylo jasné, že musí nastat velké změny. Nepříliš „vstřícný“ prostor koupelny se zkoseným stropem bylo nutné zcela předělat včetně výměny zařizovacích předmětů.
K vaně Kaldewei 160×70 cm na polyuretanové desce se spodním napouštěním Viega jsem si nechal vyrobit dubovou desku na míru, stejně tak k široké skřínce s umyvadlem, kam přišla pračka a sušička AEG. Kvůli ní musela být hloubka víc než 65 cm, to kvůli vypouklým dvířkům. Vedle umyvadla je teď spoustu místa po obou stranách.
|
Splněný sen: místo ruiny kůlny má skvělou pergolu. Funguje jako obývák
Nad skříňku s umyvadlem přišla na zakázku vyrobená zrcadlová skříňka s vnitřním osvětlením zapuštěná do zdi, kam lze uložit spoustu kosmetiky, což ocenily hlavně manželka a dcera…
Asi největší komplikace byly se sprchovým koutem. Bohužel nešlo kvůli nábytku použít na boční příčky pouze sklo ani sádrokarton, který by znamenal tloušťku stěny 10 až 12 cm. A tolik místa jsem neměl. Použil jsem proto svařené jekly, které dostaly pouze obklad ze sádrokartonových desek, takže výsledná tloušťka byla pouze 7,5 cm.
Obklad ve sprchovém koutě je z panelů 240×120 cm, kolem vany jsem použil upravené panely (původní rozměry 120×120 cm). Kvůli snadnému ovládání jsem zvolil baterie Hansgrohe Select, protože stačí stisknout tlačítko, a lze snadno snadno přepínat mezi různými druhy proudů. U umyvadla zase zvládnu zastavit nebo pustit vodou jen loktem nebo pomocí hřbetu. Občas se to hodí…
|
Stačil nápad a dcera má v pokoji stolek jako filmová hvězda
Soutěž o nejlepší proměnu
Zvládli jste přes léto zrekonstruovat vaši chatu či chalupu, nebo třeba „jen“ proměnit kuchyň, koupelnu či dětský pokoj? Nebo jste si z vaší lodžie vytvořili zimní zahradu, našli jste a vytvořili skvělé místo pro malou pracovnu v obývacím pokoji? Pochlubte se! Není až tak důležitý rozsah prací, ale chytrý nápad!
Pro účast v soutěži pošlete minimálně 6 fotografií, nejlépe v šířkovém formátu, a to před proměnou (nejlépe), případně pouze po proměně. Fotografie musí být ve formátu jpg.
Fotografie vložte do soutěžního formuláře včetně popisu proměny, který by měl samozřejmě svou délkou odpovídat rozsahu prací, minimálně však 1 000 znaků.
Zde vkládejte své příspěvky
|
Konečně má svou koupelnu snů. Průchozí hrůza ze „socíku“ je pryč
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Nejlepší proměna
Na tři čtenáře, jejichž soutěžní příspěvek zaujme redakci i porotu, čekají atraktivní ceny, které věnovala společnost Samsung. Tyto pomocníky ocení každý moderní domov, ať už jde o čistotu, zábavu nebo každodenní komfort.
1. cena: Tyčový vysavač Samsung BESPOKE AI Jet Lite Pet (včetně vysýpací stanice All-in-One)
Profesionální úklid bez námahy. Tyčový vysavač BESPOKE AI Jet Lite Pet nabízí extrémní sací výkon až 280 W a je navržen nejen pro domácnosti se zvířaty. Díky chytré vysýpací stanici se vyprazdňování nádoby obejde bez obláčku prachu, stačí zasunout a systém vše hygienicky uzavře. Lehká konstrukce, dlouhá výdrž baterie a speciální nástavce na chlupy ze sedaček i koberců dělají z tohoto vysavače špičkového parťáka pro dokonalý pořádek. Cena: 21 990 Kč
2. cena: Mobilní telefon Samsung Galaxy A36 5G
Stylový telefon, který zvládne tempo všedního dne. Galaxy A36 5G v barevném provedení Awesome Levander spojuje elegantní design s odolností a spolehlivým výkonem. Displej s plynulým obrazem potěší při sledování videí, zatímco pokročilý fotoaparát zachytí rodinné momenty i večerní atmosféru v plných detailech. Podpora 5G přináší bleskové připojení, takže fotky, recepty či videa budete mít okamžitě online. Ideální volba pro ty, kteří chtějí kvalitu bez kompromisu. Cena: 9 499 Kč
3. cena: Sluchátka Samsung Galaxy Buds3 FE
Skvělý zvuk pro chvíle klidu i na cesty. Galaxy Buds3 FE v elegantním odstínu Gray potěší čistým poslechem, aktivním potlačením hluku a tvarem, který bezpečně drží v uchu i při pohybu. Ať už si chcete vychutnat podcast při vaření, nebo se ponořit do oblíbené hudby cestou do práce, tato sluchátka nabídnou výdrž až několik hodin a kompaktní pouzdro, které se vejde do každé kapsy. Cena: 3 699 Kč