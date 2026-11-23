1. místo Čtenářka Renata, startovací byt pro dceru
Čtenářka Renata odeslala do soutěže příspěvek s fotkami studentského bytu, který zařizovala pro svou dceru. S omezeným rozpočtem sáhla pro vybavení z Ikey. Prázdný prostor přetvořila v minimalistický, a přesto útulný byt ideální byt pro studenta, který zde má prostor pro učení, jednoduché vaření i odpočinek.
Osobitost vdechla interiéru barevnými akcenty a jednoduchými dekoracemi. Až bude jednou dcera odcházet, plánuje čtenářka nechat byt jako investiční.
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Dceři zařídila startovací byt z IKEA. S malým rozpočtem vytvořila skvělý domov