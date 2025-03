Za málo peněz hodně muziky. I tak by bylo možné charakterizovat interiér tohoto bytu, který představuje moderní pojetí nájemního bydlení. Architekti ze studia Obliqo design nezasahovali výrazně do dispozice, spíše se zaměřili na dotvoření klíčových prvků. A pečlivě také hlídali náklady. I proto mohli svůj projekt přihlásit do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Nízkonákladové bydlení.