Nájemníci k pohledání. Vytopili byt a celý dům zamořili štěnicemi

Další na programu dnešní členské schůze společenství vlastníků je bod různé. Má někdo něco?“ zeptal se předseda. „Tady já, Navrátilová,“ zvedla se ruka v první řadě. „A nejsem sama, že ne?!“ ohlédla se po ostatních.



Sousedé nás již 9x vytopili Peníze od nich nedostaneme Bydlíme 45 let v panelovém domě. Před lety koupil byt nad námi šikula, který nemovitost ve špatném stavu začal ihned pronajímat. Nájemci se střídají a nám od nich stále teče do bytu, píše Dana do seriálu Sousedské války.

„Jde o Fišerovy, co jim patří byt nad námi. Jak se tak dívám, tak tu zase nejsou,“ pokrčila rameny. „Pokud je mi známo, manželé Fišerovi se přestěhovali na venkov do domku, který zdědili,“ podotkl předseda.

„Ano, a byt pronajímají. Ale víte komu, pane předsedo? Aha, nevíte! Ale to by snad výbor společenství vlastníků jednotek vědět měl, ne?!“ „Fišerovi nám hlásí počet nájemníků v bytě, víc dělat nemusejí, takže je všechno v pořádku,“ zamyslel se předseda.

„V pořádku?!“ zasmála se ironicky paní Navrátilová. „Snad by vás mělo zajímat, jací to jsou nájemníci! Nějací brigádníci bůhví odkud, ani česky neumějí…“ „Ale no tak, paní Navrátilová, to snad není podstatné!“ zdvihl předseda pohoršeně obočí.

„Možná ne – ale to, že mi ničí byt a dělají nám v domě binec, to snad říct můžu. A zajímavé je, že se to stane vždycky, když odjedu na dovolenou. Loni jsem se musela předčasně vrátit z pobytu na Slapech, protože mě kompletně vytopili.“

Pošlete příběh Svůj boj se sousedy nám pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz pod názvem Sousedské války. Zajímavé texty zveřejníme a nabídneme řešení konkrétních situací.

„No dobrá, ale Fišerovi vám snad zaplatili vymalování a škodu uhradili z pojistky, ne?“ zalistoval předseda ve složce ležící před ním na stole. „Jo, uhradili – mimochodem, už se to stalo třikrát! A víte proč? Hadici z pračky mají jen tak volně hozenou do vany, perou pořád dokola a každou chvíli jim ta hadice z vany vyklouzne. Já viděla, jak to tam mají zfušované… Ale letos už to byl opravdu vrchol!“

„Vy myslíte ten zásah dezinsektorů v domě, že?“ zamyslel se předseda. „Jo, přijedu domů, a jen co vejdu do bytu, začnou mi slzet oči. Já jsem astmatička, z toho sajrajtu, co rozstříkali všude po domě, se dusím,“ rozhodila paní Navrátilová rukama.

„Ano, museli jsme zavolat dezinsekční službu, protože v domě byl hlášen výskyt štěnic,“ přikývl předseda.

Řešením může být sousedská žaloba

„A odkud se ty štěnice vzaly, předsedo?! Samozřejmě z bytu od Fišerových! A já se vás ptám, co s tím budete jako dělat?“

„A vy, paní Navrátilová, máte nějaký nápad?“ zeptal se předseda. „To víte, že ano. Když má někdo ve vlastnictví byt, na kterém jenom vydělává prachy, pak by bylo nejlepší dát ho k soudu. Ať mu byt vezmou a společenství vlastníků ho prodá někomu, kdo si bude vlastního bydlení vážit, ne s ním kšeftovat.“

Sálem se ozval potlesk. „Že bychom museli hned někoho kvůli štěnicím znárodňovat, to snad ne,“ přihlásil se o slovo další z vlastníků, pan Válek.

Doktor filozofie, jehož názoru si v domě všichni vážili. „Podívejte, pro začátek bychom mohli společně – tady paní Navrátilová, já a další, kteří mají s dotyčnými nájemníky špatnou zkušenost – podat občanskou sousedskou žalobu. A uvidíme, co se změní.“

„A když se nezmění nic?!“ nedala se paní Navrátilová. „Nebudeme předbíhat – ale garantuji vám, že i pak můžeme v právních krocích pokračovat. Ale určitě Fišerovým žádný soud jejich byt jen kvůli tomu, že jej pronajímají, nevezme.“

Jak to vidí odborník JUDr. Tomáš Pohl, advokát

Vlastnictví bytů je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ).