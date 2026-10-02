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Jeho ořešák mi ničí plot i jezírko, soused to ignoruje. Jak postupovat podle zákona?

Lenka Weberová
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Getty Images

„Soused zasadil ořešák metr od našeho plotu, který podle všeho brzy zničí. Kořeny navíc prorůstají k mému velkému jezírku, kde můžou poškodit fólii. Když jsem problém nadnesl, soused jen odvětil, že budeme doufat, že nezničí,“ popisuje Zdeněk svůj problém pro seriál Sousedské války.
Sousedské války

Na druhé straně mám zapuštěný bazén, do kterého už mi pronikly kořeny sousedova druhého obřího ořešáku, který roste asi sedm metrů od plotu. Kořeny tedy urazily už deset metrů. V okruhu tří metrů nadzvedly vše, co jim stálo v cestě. Se sousedem není řeč. Poradíte mi, co mám dělat?

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Jeho ořešák mi ničí plot i jezírko, soused to ignoruje. Jak postupovat podle zákona?

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„Soused zasadil ořešák metr od našeho plotu, který podle všeho brzy zničí. Kořeny navíc prorůstají k mému velkému jezírku, kde můžou poškodit fólii. Když jsem problém nadnesl, soused jen odvětil, že...

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