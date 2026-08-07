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Sousedé se opalují nazí, malé vnučky přihlížejí. Můžou si dělat, co chtějí?

Lenka Weberová
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ilustrační snímek | foto: Getty Images

Sousedka a její partner se opalují na svém dvoře nazí. Jsme v řadovce a do dvorů si vidíme. Vnučky se k nám chodí koupat do bazénu. Několikrát jsme sousedy upozorňovali, že se nám to nelíbí, ale oni si myslí, že si na svém pozemku můžou dělat, co chtějí, popisuje Dagmar svůj problém pro seriál Sousedské války.
Sousedské války

Majitelka nemovitosti je ubezpečovaná svým přítelem, že se nic protiprávního neděje, protože ona je doma. Nás to pohoršuje, viděly to naše dcery a máme i fotky a video. Soused věděl, že ho fotíme. Ptala jsem se, proč to dělá, a řekl: „No a co!“ Co můžeme dělat?

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ilustrační snímek

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