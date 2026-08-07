Majitelka nemovitosti je ubezpečovaná svým přítelem, že se nic protiprávního neděje, protože ona je doma. Nás to pohoršuje, viděly to naše dcery a máme i fotky a video. Soused věděl, že ho fotíme. Ptala jsem se, proč to dělá, a řekl: „No a co!“ Co můžeme dělat?
Sousedé se opalují nazí, malé vnučky přihlížejí. Můžou si dělat, co chtějí?
Soused si načerno namontoval klimatizaci. Hučí, vibruje. Jak se bránit?
Soused si nechal na lodžii namontovat klimatizaci. Provrtal skrz zeď díru a venkovní jednotku...
Soused nás mučí houkáním vlaku, kterým prý plaší škůdce. Jak se bránit?
Máme chatu v zahrádkářské kolonii, soused si namontoval záměrně hlasité zařízení na plašení metr od...
Výměna stoupaček skončila fiaskem. Opravené chodby vypadají jako nedodělek
V našem domě probíhala rekonstrukce stoupaček, kterou zajišťovala najatá stavební firma. Samotná...
Může SVJ zakázat krátkodobý pronájem? Rychlonájemníci vyhazují odpadky z oken
Seriál Bydlíme v bytovém domě a jeden z bytů majitel krátkodobě pronajímá. V letních měsících zde byli...
Nekonečný boj se psy v bytovém domě. Ničí chodby, výtah, dveře a zapáchají
Seriál Bydlím v bytovém domě, ve kterém hodně sousedů chová psy. Naše SVJ se snaží, aby byl dům vždy...
Zelené peklo. Sousedův břečťan se vymkl kontrole a útočí na můj byt i zdraví
Soused z vedlejšího bytu si po celé délce lodžie, která sousedí s mojí, vysadil břečťan. Ten se...
To vyskládané dřevo snížíte. Stíní mi skleník, zuří sousedka. Má na to právo?
Máme zásoby dřeva na zimu složené u plotu, který je společný se sousedkou. Dřevo jsme vyskládali do...
Z nejhorší panelákové dispozice mají v Praze krásné 4+kk. Získali pokoj navíc
Majitelé bytu 3+1 na pražských Roztylech si přáli získat jeden pokoj navíc. Jejich bydlení totiž představovalo jednu z nejméně praktických dispozic, co soustava T06B nabízí. Tento požadavek ostatně...
Češka o životě v Turecku. Překvapí ceny energií, přístup k hygieně i role žen
Když se Češka Vendy přestěhovala za svým tureckým manželem do Ankary, čekala ji řada překvapení. Prostorné byty, oddělené kuchyně, důraz na pohostinnost i přísná pravidla čistoty. Dnes už dobře ví,...
Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén
Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...
Satelit odmítli, zvolili Podkrkonoší. Zakopali skleník a zeleninu už nekupují
Petra s manželem žije v rodné vísce v dvougeneračním domě nedaleko Trutnova. Energii, kterou ušetřili při rekonstrukci domu, namířili na vytvoření vysněné zahrady. Díky zapuštěnému skleníku a mnoha...
Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše
Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla –...
Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše
Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla –...
Sousedé se opalují nazí, malé vnučky přihlížejí. Můžou si dělat, co chtějí?
Sousedka a její partner se opalují na svém dvoře nazí. Jsme v řadovce a do dvorů si vidíme. Vnučky se k nám chodí koupat do bazénu. Několikrát jsme sousedy upozorňovali, že se nám to nelíbí, ale oni...
Češka o životě v Turecku. Překvapí ceny energií, přístup k hygieně i role žen
Když se Češka Vendy přestěhovala za svým tureckým manželem do Ankary, čekala ji řada překvapení. Prostorné byty, oddělené kuchyně, důraz na pohostinnost i přísná pravidla čistoty. Dnes už dobře ví,...
Hrad Kokořín před zánikem zachránili Špačkovi. Dnes mu opět vracejí duši
Kokořín přežil staletí i vlastní zkázu. Středověká pevnost je ukrytá mezi pískovcovými věžemi, obklopená tichými roklemi a lesy. Kokořín je místo, které vypadá jako vystřižené z romantické ilustrace...
Rocker s šátkem ze SuperStar je pryč. David Spilka zakotvil s rodinou v Olomouci
Zpěvák, hudební producent a skladatel David Spilka už dávno není jen rocker s šátkem, kterého si diváci pamatují ze SuperStar. Dnes je jeho světem hlavně nahrávací DS studio v Olomouci, kde tráví...
Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén
Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...
Satelit odmítli, zvolili Podkrkonoší. Zakopali skleník a zeleninu už nekupují
Petra s manželem žije v rodné vísce v dvougeneračním domě nedaleko Trutnova. Energii, kterou ušetřili při rekonstrukci domu, namířili na vytvoření vysněné zahrady. Díky zapuštěnému skleníku a mnoha...
Za bydlení dá 5 400 měsíčně. Mladá žena prozradila návod, jak brutálně ušetřit
Zatímco spousta lidí vydá za nájem polovinu výplaty, Britka Amber Poweová platí za bydlení v přepočtu jen 5 400 korun měsíčně. Žije přitom v srdci krásné jezerní oblasti Lake District. Díky...
Z nejhorší panelákové dispozice mají v Praze krásné 4+kk. Získali pokoj navíc
Majitelé bytu 3+1 na pražských Roztylech si přáli získat jeden pokoj navíc. Jejich bydlení totiž představovalo jednu z nejméně praktických dispozic, co soustava T06B nabízí. Tento požadavek ostatně...
Češi našli nový domov na Zakynthosu. Řecká idyla má však jeden háček
Chtěli změnu, klidnější tempo a návrat na místo, které si zamilovali. Češi Vladimír a Vasilis opustili po letech Anglii a vydali se na řecký Zakynthos. Dnes žijí v domě se zahradou plnou citrusů i...
Geniální využití svahu: Dům nad řekou Litavkou ukazuje, jak vypadá bydlení snů
Rodinný dům v Chodouni od ateliéru 0,5 Studio citlivě splývá se svažitým pozemkem. Na 120 metrů čtverečních nabízí dokonale promyšlené bydlení plné světla a výhledů do údolí řeky Litavky.
Spát v průhledné kapsli 400 metrů nad zemí? Tento hotel není pro slabé nátury
Netradiční hotel v Peru spojuje romantiku i adrenalin. Luxusní Skylodge Adventure Suites visí ve výšce okolo 400 metrů nad Posvátným údolím Inků. Do svého pokoje se musíte vyšplhat po kovových...