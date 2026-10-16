Garsonka přece není nafukovací, to už musí být na samé hranici hygienických norem. Existují vůbec nějaké stanovené limity na metry čtvereční, nebo si SVJ může stanovit vlastní pravidla a počet osob v bytě zastropovat? Majiteli je to očividně fuk, v lepším případě ani netuší, co se mu v bytě děje. Přitom má jasnou povinnost hlášení. Na SVJ prý nahlásil jednoho člověka. Mladá rodina neustále říká, že je tam na návštěvě. Kde leží hygienické i zákonné hranice přeplněných bytů a co s tím sousedé mohou dělat?
Občanský zákoník dává majiteli bytu právo požadovat, aby v bytě bydlel jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu.