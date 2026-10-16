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Šest lidí a pes v garsonce. Tvrdí, že jsou tam na návštěvě. Může jim to SVJ zakázat?

Lenka Weberová
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ilustrační snímek | foto: Getty Images

Místo jednoho nájemníka mladá dvojice, dvě děti, prarodiče a do toho ještě pes. V sousední garsonce se tísní šest lidí a zvíře. Z malé místnosti se denně ozývá neustálý hluk, křik a chaos, popisuje Václav svůj problém pro seriál Sousedské války.
Sousedské války

Garsonka přece není nafukovací, to už musí být na samé hranici hygienických norem. Existují vůbec nějaké stanovené limity na metry čtvereční, nebo si SVJ může stanovit vlastní pravidla a počet osob v bytě zastropovat? Majiteli je to očividně fuk, v lepším případě ani netuší, co se mu v bytě děje. Přitom má jasnou povinnost hlášení. Na SVJ prý nahlásil jednoho člověka. Mladá rodina neustále říká, že je tam na návštěvě. Kde leží hygienické i zákonné hranice přeplněných bytů a co s tím sousedé mohou dělat?

Občanský zákoník dává majiteli bytu právo požadovat, aby v bytě bydlel jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu.

Tereza KomárkováSČMBD

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Šest lidí a pes v garsonce. Tvrdí, že jsou tam na návštěvě. Může jim to SVJ zakázat?

Premium
ilustrační snímek

Místo jednoho nájemníka mladá dvojice, dvě děti, prarodiče a do toho ještě pes. V sousední garsonce se tísní šest lidí a zvíře. Z malé místnosti se denně ozývá neustálý hluk, křik a chaos, popisuje...

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