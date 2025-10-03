Byty máme v osobním vlastnictví, tak jsem na schůzi SVJ navrhl instalaci, protože se také občas po domě pohybují podivné existence. Sousedé jsou však proti. Nechtějí být sledovaní. Nechtějí, aby se vědělo, v kolik chodí domů, kdo za nimi do bytu chodí atd.
Navíc je nechtějí přesně ti sousedé, kteří dělají v domě problémy. Odvolávají se na GDPR a ochranu osobních údajů.
Za jakých podmínek mohou být v bytovém domě instalovány kamery? Kam smějí být namířené? Mohou být i ve výtahu? Jak dlouho se musí materiál uchovávat a kdo má k němu přístup?