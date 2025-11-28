Bambus na naší zahradě roste velmi rychle, pomáhá mu voda z okapu. Ničí nám dlažbu. Je to skutečná kalamita. Nedá se vůbec zlikvidovat. Soused bambus odmítá odstranit a nám neustále na zahradě vyrůstají další a další bambusy. Co máme dělat?
Na dotaz odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:
Martina Zahradníková, zahradní designérka Ekonomických staveb
Bambus bývá krásný, dokud zůstává tam, kde má. Ale když se začne šířit mimo vymezené místo, dokáže během několika sezon poškodit dlažbu, prorůst k plotu i pod něj a rozšířit se s neuvěřitelnou silou. Z vašeho popisu je zřejmé, že soused vysadil tzv. „běžící“ druh bambusu, který se pod zemí šíří dlouhými oddenky – ty dokážou prorůst i několik metrů od původního místa výsadby, zvlášť když mají dostatek vláhy.