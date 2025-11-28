Bambus je odolný soupeř, táhne se od souseda a ničí vše. Víme, jak ho zničit

ilustrační snímek | foto: Getty Images

Lenka Weberová
Soused si u společného plotu vysadil bambus. U něj se mu moc nedaří, má sotva tři metry. Zato u nás se neplánovaně rozrostl. Náš nechtěný bambus je vysoký už přes šest metrů, popisuje Lukáš svůj problém pro seriál Sousedské války.

Bambus na naší zahradě roste velmi rychle, pomáhá mu voda z okapu. Ničí nám dlažbu. Je to skutečná kalamita. Nedá se vůbec zlikvidovat. Soused bambus odmítá odstranit a nám neustále na zahradě vyrůstají další a další bambusy. Co máme dělat?

Na dotaz odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Martina Zahradníková, zahradní designérka Ekonomických staveb

Sousedské války

Bambus bývá krásný, dokud zůstává tam, kde má. Ale když se začne šířit mimo vymezené místo, dokáže během několika sezon poškodit dlažbu, prorůst k plotu i pod něj a rozšířit se s neuvěřitelnou silou. Z vašeho popisu je zřejmé, že soused vysadil tzv. „běžící“ druh bambusu, který se pod zemí šíří dlouhými oddenky – ty dokážou prorůst i několik metrů od původního místa výsadby, zvlášť když mají dostatek vláhy.

Sousedé narkomani házejí zapálené hadry a sklo. Policie pomůže jen na chvilku

Z právního hlediska odpovídá za chování nájemníků vždy vlastník bytu.

Trápí mě sousedé, kteří užívají drogy. Pravidelně dělají nepořádek, neustále je slyšet křik a řev....

Dcera sousedů nám nonstop dupe nad hlavou. Jsme zoufalí a nevíme si rady

1

Bydlíme v obecním domě v prvním poschodí. Sousedé nad námi nechávají svou dnes již osmiletou dceru...

To vyskládané dřevo snížíte. Stíní mi skleník, zuří sousedka. Má na to právo?

Z právního pohledu sousedka nebude mít v ruce silný argument ke snížení hranice.

Máme zásoby dřeva na zimu složené u plotu, který je společný se sousedkou. Dřevo jsme vyskládali do...

Může SVJ zakázat krátkodobý pronájem? Rychlonájemníci vyhazují odpadky z oken

ilustrační snímek

Seriál Bydlíme v bytovém domě a jeden z bytů majitel krátkodobě pronajímá. V letních měsících zde byli...

Nekonečný boj se psy v bytovém domě. Ničí chodby, výtah, dveře a zapáchají

Pro spokojené bydlení v bytovém domě je nutné, aby všichni vlastníci a nájemci...

Seriál Bydlím v bytovém domě, ve kterém hodně sousedů chová psy. Naše SVJ se snaží, aby byl dům vždy...

Jsem obklíčený třemi důchodci. Řvoucí televize mi nonstop ničí život

Praktický postup začíná shromažďováním důkazů.

Seriál Bydlím v panelovém domě v bytě v osobním vlastnictví, který je obklopený třemi byty. Ve všech bydlí...

Sousedé vyhodili z bytu vafky a topí kamny. Fasáda činžáku je celá očouzená

ilustrační snímek

Bydlím v širším centru Prahy v činžovním domě. Topíme stále ještě vafkami a máme kouřovod vyvedený...

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

Koupili zničený kostel. Sami a s napjatým rozpočtem ho přestavují na bydlení

Felicia a Steven prodali začátkem tohoto roku svůj třípokojový dům v New...

Rodina s třemi dětmi se chtěla osvobodit od hypotéky. Pár koupil v Pensylvánii opuštěný kostel za 53 tisíc dolarů, v přepočtu za 1,1 milionu korun. A na dalších 100 tisíc dolarů, v přepočtu 2,1...

Skvělá proměna bytu v paneláku: matka i syn mají každý ložnici i koupelnu

Hlavním společenským centrem se stal prostorný obývací pokoj s kuchyňským...

Zadáním pro architektku Markétu Janderovou byla kompletní rekonstrukce bytu v paneláku, který po patnácti letech od posledních úprav působil zastarale a už neodpovídal funkčním ani estetickým...

Vítěz StarDance Jan Onder bydlí v pražských Nuslích. Lekce tance dává v obýváku

„Taková moje menší úchylka je růžový porcelán, přece jenom jsem z Karlovarského...

Tanečník, pedagog a dvojnásobný vítěz StarDance Jan Onder nás přivítal ve svém bytě v pražských Nuslích, kam se přestěhoval z praktických důvodů. Ve stejném městském obvodu totiž sídlí i Česká...

Bambus je odolný soupeř, táhne se od souseda a ničí vše. Víme, jak ho zničit

Odstranit takový porost není jednoduché. Pouhé posekání nestačí, protože z...

Soused si u společného plotu vysadil bambus. U něj se mu moc nedaří, má sotva tři metry. Zato u nás se neplánovaně rozrostl. Náš nechtěný bambus je vysoký už přes šest metrů, popisuje Lukáš svůj...

28. listopadu 2025

Dům ve svahu trpěl výškovým chaosem. Teď je v něm vestavěný i byt pro dceru

Nejen užitím lomených odstínů bílé barvy dnes obývací prostor dýchá klidem....

V atraktivním prostředí oblíbené lokality na okraji Prahy, kde majitelé dosud žili v pronájmu, se naskytl k prodeji starší velmi členitý dům na svažitém pozemku s překrásným výhledem do zalesněného...

28. listopadu 2025

Secese v modré a bílé. Vídeňská Vojcsikova vila je malý, ale zapomenutý klenot

Ve stylu Wagnerově. Dům s ordinací pro lékaře Vojcsika z let 1900–1902 navrhli...

Mistrovská škola prominentního architekta vídeňských Secesionistů prof. Otta Wagnera na tamní umělecké akademii byla doslova líhní velkých talentů. Dnes si představíme slavnou vilu dvou z nich.

27. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

27. listopadu 2025

Poličky, které nemusíte přivrtávat, i geniální nápad, jak mít doma pořádek

Magnetické poličky be_myshelf lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu...

Některé geniální věci vznikají náhodně: někdy je to padající jablko na hlavu Isaaca Newtona, jindy jen žádost ženy, aby manžel konečně přišrouboval poličku v koupelně. A ten ji skutečně přidělal,...

27. listopadu 2025

Často vůbec nespím. Architekt Kolář o dřině, havárii v tatře i slavnějším bratrovi

Petr Kolář

Fascinuje mě, když sedím nad čistým papírem, vznikne nápad, který se promění v technický projekt, a pak přede mnou začne růst skutečná stavba. To je úžasný okamžik, kdy mám pocit, že se mi rodí dítě,...

26. listopadu 2025

26. listopadu 2025

Splněný sen: místo ruiny kůlny má skvělou pergolu. Funguje jako obývák

Pergola funguje jako příjemný malý obývací pokoj.

Některé ženy mají neuvěřitelný dar: i z hrůzy dokážou vytvořit útulný kout, který dělá radost jim i jejich okolí. To je i příběh Radky z naší soutěže o nejlepší proměnu, kde v místě bortící se kůlny...

26. listopadu 2025

Nový Svět je jako pražský Montmartre pod Hradem, kde se zastavil čas

Malebný Nový Svět

Pod mohutnými zdmi Pražského hradu se skrývá čtvrť, která si uchovala atmosféru maloměstského života a bohatou historii. Nový Svět na Hradčanech vznikl jako předměstí hradu, přežil devastující požáry...

25. listopadu 2025

25. listopadu 2025

Prodej bytu 3+kk, 68 m2, Budovatelů, Krnov
Prodej bytu 3+kk, 68 m2, Budovatelů, Krnov

Budovatelů, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, okres Bruntál
3 099 000 Kč

Více z nabídky 108 661 nemovitostí

25. listopadu 2025

24. listopadu 2025

