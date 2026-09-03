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Soužití se sousedy. Co nás štve, proč se hádáme a jak to funguje v zahraničí

Jiří Kratochvíl
  18:00

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Čím nás sousedi nejvíc štvou? A jak fungují sousedské vztahy v zahraničí? | foto: Shutterstock

Sousedy si nevybíráme. Proč se často nemáme rádi? Čím nás sousedi nejvíc štvou? A jak fungují sousedské vztahy v zahraničí? V článku magazínu Víkend DNES, zjistíte, na jaký typ sousedů můžete narazit, s kým rozhodně sousedit nechcete a kdo vás v komunitě přijme nejrychleji.

Kamarád Michal se odstěhoval z bytu z krajského města do satelitního městečka. Chtěl mít větší klid, zahrádku, bazén, prostě užívat si pohodu zejména v létě na terase. Nedávno však přišel s novinkou, že si na zahradě příliš neposedí. Soused si totiž pořídil husy.

„Nevěřil bys, jak jsou hlučné, když začnou kejhat,“ kroutí hlavou a schovává ji do dlaní. Husy umí kejhat opravdu nahlas, podle expertů klidně až 100 decibelů. To už je pořádný hluk. Po klidu na vsi tak není ani památky. Michalovi nezbývá než doufat, že sousedovic husy nepřežijí svátek svatého Martina. Pokud z nich budou domácí mazlíčci, čeká ho hlasitých 20 let.

Pořádkumilovník, Detektiv a hlídač, Živel, Neviditelný, Kutil a zachránce... Jaký typ souseda jste vy?

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Soužití se sousedy. Co nás štve, proč se hádáme a jak to funguje v zahraničí

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