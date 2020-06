Že je naše sousedka těhotná, jsme zjistili hned, prozradily to její ranní nevolnosti. Víme i to, že už dva roky mají rozbité tlačítko u splachování. A vůbec nejlepší je, když rozrazí koupelnové dveře a ty narazí do naší zdi – buch! To vždycky leknutím nadskočíme.



Nad hlavou máme souseda mladého kluka. Přezdíváme mu Sloník. Má pár kilo nadváhu, postrádá cit a chodí po patách, je trochu jednodušší a nahluchlý.

Nemusíte ani běhat barákem „po schodoch“ jako Richard Müller.