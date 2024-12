Po obci chci, aby tyto větve odstranila. Podle občanského zákoníku na to mám právo. Úředníci to však odmítají. Tvrdí, že by došlo k poškození stromu, a odvolávají se na zákon o ochraně přírody. Kdo má pravdu?

Pokud je však obec přesvědčená o jedinečnosti těchto dřevin, bylo by vhodné zvážit zvýšenou ochranu a prohlásit borovice za památné.