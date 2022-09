Kvůli sousedům nemohu v bytě topit. Oni nemají problém, tak nic neřeší

Je to jediný radiátor v domě, který netopí. Zkoušela jsem se domluvit se sousedy nad sebou, aby odvzdušnili topení, což by mohlo pomoci, ale marně. Oni žádný problém nemají a nic dělat nebudou. Žádám společenství, aby zavolali odborníka, který by závadu posoudil a našel řešení, ale marně.

Na dotaz odpověděla advokátka JUDr. Jana Poslední

V této věci je řešení odvislé od toho, zda se závada vyskytla na zařízení, které je ve vašem vlastnictví, anebo je součástí společných částí domu. Určitě nahlédněte do Prohlášení vlastníka, které vymezuje, co komu patří.

Pokud Prohlášení vlastníka nezahrnuje podrobnější popis (což není pravděpodobné), použije se § 6 písm. e) nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím č. 366/2013 Sb.: „Společnými částmi domu jsou dále ... jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části.“

Zjednodušeně řečeno, za fungování rozvodů zodpovídá společenství vlastníků, ostatní zařízení si spravuje každý vlastník jednotky sám.

Pročtěte i stanovy. Ty mohou obsahovat postup, jakým se u vás řeší opravy obecně, ale i konkrétně se zaměřením na otopnou soustavu, neboť i při opravě, kterou je povinen si zajistit a financovat vlastník, je mnohdy nezbytná součinnost společenství vlastníků.

Například je nutno vypustit celé stoupací potrubí (stoupačku). S výborem společenství vlastníků (předsedou) nadále komunikujte výhradně písemně. Netuším, jaké jsou u vás zvyklosti. Pravděpodobně dům jako celek po technické stránce obstarává správce. Je-li tomu tak, veškeré kopie korespondence adresujte i jemu. Dopisy zasílejte doporučeně s dodejkou, anebo je osobně oproti podpisu předávejte příslušným osobám.

V prvním dopise popište závadu, požádejte o diagnostiku závady, případnou opravu a určete termín, dokdy očekáváte, že se tak stane. Nestane-li se nic, navažte druhým dopisem s opakovanou výzvou a dalším termínem. Rovněž zdůrazněte, že je věc nezbytné řešit dříve, než nastane topná sezona.

Nejde jen o vaši nemožnost vytápět obývací pokoj, ale při jakékoliv opravě otopné soustavy se zpravidla stoupačka vypustit musí, čili dočasně netopí žádný radiátor na ni připojený. Současně v tomto dalším dopise zodpovědné osoby upozorněte, že pokud nebudou ani nadále jednat, zajistíte si diagnostiku závady sama, a pokud se prokáže, že není na zařízení, které jste povinna si spravovat sama, budete požadovat výdaj za zjištění závady proplatit z fondu oprav společenství vlastníků.

Pakliže s vámi nebude ani poté nikdo komunikovat, opravdu si zajistěte instalatéra a topenáře sama. Ohledně opravy samé a jejího placení bude rozhodné, kdo rozbité zařízení vlastní.

Není vyloučeno, že minimálně k zjištění závady bude zapotřebí, aby řemeslník prohlédl i radiátor sousedů bydlících nad vámi. Píšete, že s nimi není rozumná řeč. Jestliže nebudou vstřícní, přístup do jejich bytu si budete muset zajistit prostřednictvím společenství vlastníků. Na to předem myslete.