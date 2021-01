Soused „čmoudil“ nám otravuje vzduch. Nejraději topí PET lahvemi

Soused nám každou zimu otravuje vzduch. Času má dost, je v důchodu, tak si vždy pár PET lahví naplní, říká jim „Bursíkovy brikety“ a libuje si, jak ušetří. Přidává je ke dřevu a uhlí.

Podle nás si pouze zničí kotel i komín, z kterého jde černý kouř. Zápach je značný. Když jsem ho na nevhodné topení upozorňoval, tvrdil mi, že polyetylen ničemu nevadí, že je to bez rizika. A že dřív topil briketami z uhelného mouru a vody s kaší z novin, které si také vyráběl sám. Jen to byla hodně špinavá práce. Teď je to lepší. Takže domluva byla marná.