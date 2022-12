Zatím nejsem se sousedem domluvený, ale bude se určitě opět ptát. Nemůžu si kvůli němu vzít v práci dovolenou. V době, kdy bude on a řemeslníci opravovat fasádu, budu v práci a nebudu mít dohled nad svým majetkem, a to nemluvím o zahradě a trávníku. Nevím, co s tím. Mám vše nafotit, abych měl důkaz? Co se stane, když odmítnu? Může mě nějak donutit?

Podle občanského zákoníku můžete předem žádat finanční náhradu, kdy vám soused v zásadě zaplatí za vstup na váš pozemek.