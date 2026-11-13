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Celý život to tak dělám, říká soused. Náruživým pálením listí dusí celou ulici

Lenka Weberová
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ilustrační snímek | foto: Getty Images

Soused pravidelně každý podzim pálí na zahradě listí, prý to dělal takhle celý život a nikomu to nemůže vadit, popisuje David svůj problém pro seriál Sousedské války.
Sousedské války

Pálí velké hromady listí a trávy, často je to ještě vlhké. Celé okolí je zahalené do dusivého dýmu, kouř je nepříjemný, štípe a není vůbec možné větrat, nebo sušit prádlo či cokoliv dělat na zahradě. Myslím si, že to není legální. Existuje celoplošný zákaz pálení, nebo se musím obrátit na obecní úřad?

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Celý život to tak dělám, říká soused. Náruživým pálením listí dusí celou ulici

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