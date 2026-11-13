Pálí velké hromady listí a trávy, často je to ještě vlhké. Celé okolí je zahalené do dusivého dýmu, kouř je nepříjemný, štípe a není vůbec možné větrat, nebo sušit prádlo či cokoliv dělat na zahradě. Myslím si, že to není legální. Existuje celoplošný zákaz pálení, nebo se musím obrátit na obecní úřad?
Celý život to tak dělám, říká soused. Náruživým pálením listí dusí celou ulici
Německý hit na české lodžii. Můžete si solární panel namontovat i bez souhlasu?
Soused v protějším panelovém domě si na lodžii umístil fotovoltaické panely. Rád bych si je také...
Šest lidí a pes v garsonce. Tvrdí, že jsou tam na návštěvě. Může jim to SVJ zakázat?
Místo jednoho nájemníka mladá dvojice, dvě děti, prarodiče a do toho ještě pes. V sousední garsonce...
Jeho ořešák mi ničí plot i jezírko, soused to ignoruje. Jak postupovat podle zákona?
„Soused zasadil ořešák metr od našeho plotu, který podle všeho brzy zničí. Kořeny navíc prorůstají...
Může SVJ zakázat krátkodobý pronájem? Rychlonájemníci vyhazují odpadky z oken
Seriál Bydlíme v bytovém domě a jeden z bytů majitel krátkodobě pronajímá. V letních měsících zde byli...
Nekonečný boj se psy v bytovém domě. Ničí chodby, výtah, dveře a zapáchají
Seriál Bydlím v bytovém domě, ve kterém hodně sousedů chová psy. Naše SVJ se snaží, aby byl dům vždy...
Pozor, padá sníh! Kdo odpovídá za sníh na střeše, který může zranit chodce
VIDEO Bydlím v Praze v domě, který spravuje naše SVJ. Budova stojí u poměrně frekventovaného chodníku,...
Celou noc nás budí hluk, který slyšíme jen my. Zvuky od sousedů se nedají nahrát
Trápí nás noční podprahové zvuky – rány, cinkání, klepání a dupání přímo nad našimi hlavami. Zvuky...
Nahlédněte do bytu za 80 milionů. Z historického mezonetu je vidět Petřín i Hrad
V historickém domě U Bílého jablka na Malé Straně v Praze je na prodej unikátní mezonet o ploše 231 m². Byt za 80 milionů korun láká na panorama Petřína i Strahovského kláštera. Nemovitost...
Koupili ošklivý byt 1+1 v Bubenči. Architektka z něj vykouzlila nádherný domov
Z dost odpudivého bytu 1+1 v bubenečském činžáku se „vyloupl“ švihák, který dělá radost majitelům i architektce Petře Kocourkové ze studia Mooza architecture. Koupě bytu v původním stavu, který už na...
KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Žít na 20 metrech a mít všechno? Malostranská garsonka ukazuje geniální bydlení
Garsonka v přízemí měšťanského domu z 16. století na Malé Straně v Praze má 20 metrů čtverečních. Přesto slouží jako plnohodnotné bydlení, ke spokojenosti přispívá i citlivá rekonstrukce pavlačového...
Tohle se vážně nepovedlo. Slavné mrakodrapy, které málem způsobily tragédii
S bydlením v mrakodrapu si spojujeme exkluzivní zážitky, ale mořská nemoc k nim zpravidla nepatří. Bohužel právě tímhle se proslavila 240 metrů vysoká John Hancock Tower v Bostonu. Šedesátipatrový...
Celý život to tak dělám, říká soused. Náruživým pálením listí dusí celou ulici
Soused pravidelně každý podzim pálí na zahradě listí, prý to dělal takhle celý život a nikomu to nemůže vadit, popisuje David svůj problém pro seriál Sousedské války.
Vypadá jako nakloněný čtvrtkruh. V Ostravě postavili unikát se zelenou střechou
Čtvrtkruhový dům, který se navíc na jedné straně ještě výrazně zvedá? Takový jinde nenajdete. Ne, to nebyla snaha architektů šokovat za každou cenu, ale důsledek hodně atypické rohové parcely ve...
Plíseň v bytě může začít u sušáku s mokrým prádlem. U sušičky ta cesta končí
Sušení prádla v bytě může zejména na podzim a v zimě zvyšovat vlhkost vzduchu. Řešením může být sušička prádla. Jak funguje kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, co prozradí energetická třída a...
V Jizerkách objevili louku. Na ní si Lída s rodinou postavila vysněný dům
Původně snili o staré roubence, kterou by společně zrekonstruovali. Po dlouhém a marném pátrání ale Lída s rodinou změnila plán. Našli podmanivou louku v Jizerských horách a postavili na ní moderní...
Sen o bydlení v Praze. Mladá rodina ukázala skvělou proměnu podkroví
Podkrovní byt v širším centru Prahy a nedaleko Prokopského údolí si vyhlédla pro život mladá rodina. Kompletní rekonstrukce se ujala designérka Adéla Bačová, která prostor přizpůsobila potřebám...
Tohle se vážně nepovedlo. Slavné mrakodrapy, které málem způsobily tragédii
S bydlením v mrakodrapu si spojujeme exkluzivní zážitky, ale mořská nemoc k nim zpravidla nepatří. Bohužel právě tímhle se proslavila 240 metrů vysoká John Hancock Tower v Bostonu. Šedesátipatrový...
Stálo to hodně, ale nelitují. U Slezské Harty si postavili vysněnou roubenku
Majitelé původně hledali místo pro útěky z centra Ostravy. Na břehu přehrady Slezská Harta nakonec postavili roubenku, ve které se snoubí tradiční řemeslo s moderním komfortem. Stavba sice vyšla...
Pražský byt byl pro mě nuda, říká Izabela Sternberg. Dnes bydlí v nevytopené tvrzi
Jaké to je, když se komtesa přestěhuje z krásného zámku do ruiny prastaré tvrze? Proč se v ní sama nikdy nebála? Hledala si manžela mezi „modráky“? Jak se na šlechtu dívá česká společnost? Jaké...
Nejkrásnější chalupy v Česku: 8 designových chat, kde budete chtít strávit zimu
Zasněžená krajina za oknem, rozpálená sauna, praskající oheň a víkend, během kterého nemusíte vůbec nic. Zimní dovolená v Česku může být stejně kouzelná jako pobyt v alpském resortu, zvlášť když si...
Žít na 20 metrech a mít všechno? Malostranská garsonka ukazuje geniální bydlení
Garsonka v přízemí měšťanského domu z 16. století na Malé Straně v Praze má 20 metrů čtverečních. Přesto slouží jako plnohodnotné bydlení, ke spokojenosti přispívá i citlivá rekonstrukce pavlačového...
Prodej čerstvě zkolaudovaného RD 4+kk s prostornou garáží a zahradou, Praha 9 Újezd nad Lesy
Lomecká, Praha 9 - Újezd nad Lesy
24 950 000 Kč
Problémy s pozemkem je nezastavily. Manželé si u Příbrami postavili útulné 4+kk
Jaroslava s Tomášem si dům 4+kk u Příbrami, který našli na internetu, postavili i přes problémy s pozemkem. „Nepotřebovali jsme velký dům, naopak jsme chtěli malý, kvůli nákladům na jeho provoz,“...
Koupili ošklivý byt 1+1 v Bubenči. Architektka z něj vykouzlila nádherný domov
Z dost odpudivého bytu 1+1 v bubenečském činžáku se „vyloupl“ švihák, který dělá radost majitelům i architektce Petře Kocourkové ze studia Mooza architecture. Koupě bytu v původním stavu, který už na...