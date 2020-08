Od souseda se táhne zápach. Neuvěřitelný nepořádek nehodlá odstranit

Před více než dvaceti lety jsem koupila chalupu na malé vsi. Soused celé roky navážel do svého domu vše, co mu přišlo do cesty. Když už doma a v přilehlých objektech nebylo místo, začal vše skladovat na dvoře. Později i na zahradě. Linul se od něj zápach, viděli jsme potkany a nepořádek jen narůstal.

Zkoušeli jsme se slušně domluvit, žádná šance. Úřady to nezajímalo. Před dvěma roky majitel celý objekt pronajal. Nájemce, který je zde nyní v pronájmu, začal veškerý nepořádek vyklízet, aby mohl nemovitost užívat. Úklid ale dělal tak, že nepořádek z vnitřních prostor přihazoval na nepořádek ve dvoře, později i na zahradě.