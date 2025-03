Zeď je stará snad sto let. Dříve u ní byl z mé strany chlívek a kurník. Ten jsem nechala zbourat. Zeď řemeslníci opravili a nahodili i ze strany sousedů. Je to už 15 let. Sousedům vede podél zdi kanalizace a záhonek. Já u ní mám pouze květináče.

Celá dlouhá léta bylo vše v pohodě. Až do té doby, než si kousek ode zdi přistavěli chodbu. Nevím, jestli to může mít na to vliv. Podle sousedů je zeď moje a mám ji nechat zbourat a postavit novou. Dost na mne naléhají. Máte pro mě nějakou radu?