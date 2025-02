Sousedé od rána do večera vysedávají před bytovkou a křičí. Hluk nás ničí

Někteří sousedé z protějšího bytového domu si dali před vchod stolek s židlemi, kde nepřetržitě od rána do večera vysedávají u kafe a jsou hodně hluční. Je jich šest, většinou ženy, které na sebe pokřikují, řeší problémy celého světa, ale i sousedů. V létě máme všichni otevřená okna, větrat musíme. Jsme tedy nuceni celé dny poslouchat, co si povídají. Neradi, protože to opravdu ruší.