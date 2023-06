Soused svým chováním ohrožuje sebe i nás. Navenek hraje roztomilého staříka

Žijeme v panelovém domě v Praze třicet let. Vedle nás bydlí delší dobu již velmi starý pán, kterému je přes devadesát let. Ještě nedávno na tom byl dobře, ale nyní se jeho stav zhoršil. Zapomíná dát hadici od pračky do vany a vytopí sousedy, tvrdí ale, že nic platit nebude, že za to můžou „mezery mezi panely“.

Celé noci svítí, zapomíná klíče, a když zabouchne, volá dokola správce domu. Také často telefonuje policii, že je někdo v bytě a vykrádá ho. Ale nikdo tam není. Bojíme se, že jednou zapomene vypnout plyn.

Problémy nevnímá, tváří se, že je vše v pohodě. Vždy najde důvod a vysvětlení (nesmyslné), proč se to stalo. Děti k němu občas zajdou, ale už také nejsou nejmladší. Do domu s pečovatelskou službou nechce. Nic mu prý není a jen z něho všichni děláme blázna. Jak máme, prosím, postupovat?