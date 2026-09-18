K záchvatům zpočátku docházelo hlavně v noci, často kolem půl jedenácté večer nebo jedné hodiny ráno. Když jsem se souseda slušně zeptal, zda by bylo možné noční hluk nějak omezit, vysvětlil mi, že jeho syn má autismus.
Zároveň tvrdil, že záchvaty vyvolává dupání našich vnuků, kteří k nám občas přijíždějí na návštěvu. Ti jsou u nás ale přibližně třikrát do roka, zpravidla během prázdnin, zatímco hluk se z bytu ozývá opakovaně i v době, kdy u nás žádné děti nejsou.
Záchvaty jsou navíc stále intenzivnější. Z bytu se ozývají tak silné rány, že se nám chvěje nábytek, cinkají skleničky ve vitríně a duní podlaha. Nejde tedy o běžný provoz domácnosti, ale o mimořádně silný a opakovaný hluk, který výrazně narušuje naše bydlení a v nočních hodinách také spánek.