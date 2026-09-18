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Soused autista nás ničí svými záchvaty, ale zlobit se na něj nemůžeme. Co teď?

Lenka Weberová
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ilustrační snímek | foto: Getty Images

S manželkou žijeme od roku 1989 v panelovém domě. Po celou dobu zde byl klid, situace se však změnila poté, co se do bytu o patro níže nastěhovali noví nájemníci. Mají devatenáctiletého syna s autismem, který mívá velmi hlučné záchvaty, popisuje David svůj problém pro seriál Sousedské války.
Sousedské války

K záchvatům zpočátku docházelo hlavně v noci, často kolem půl jedenácté večer nebo jedné hodiny ráno. Když jsem se souseda slušně zeptal, zda by bylo možné noční hluk nějak omezit, vysvětlil mi, že jeho syn má autismus.

Zároveň tvrdil, že záchvaty vyvolává dupání našich vnuků, kteří k nám občas přijíždějí na návštěvu. Ti jsou u nás ale přibližně třikrát do roka, zpravidla během prázdnin, zatímco hluk se z bytu ozývá opakovaně i v době, kdy u nás žádné děti nejsou.

Záchvaty jsou navíc stále intenzivnější. Z bytu se ozývají tak silné rány, že se nám chvěje nábytek, cinkají skleničky ve vitríně a duní podlaha. Nejde tedy o běžný provoz domácnosti, ale o mimořádně silný a opakovaný hluk, který výrazně narušuje naše bydlení a v nočních hodinách také spánek.

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