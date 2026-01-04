Realitní ráje. Brando koupil atol za pakatel, u Copperfielda stojí noc milion

Radomír Dohnal
Vlastnit tropický ostrov je ultimátním symbolem úspěchu. Z atolu Marlona Branda je ekologický unikát, Johnny Depp si na svém ostrově léčil rány po rozvodu a Mel Gibson musel o svůj kus země bojovat u soudu. Podívejte se do soukromí celebrit, které vyměnily vily v Beverly Hills za nekonečný oceán.
Část 1/6

Marlon Brando Jako žádné místo na světě

Když americký herec a režisér Marlon Brando (zemřel 1. 7. 2004) kupoval v roce 1966 atol Tetiaroa ve Francouzské Polynésii, zaplatil za něj 270 tisíc dolarů.
Celý atol (včetně laguny) zabírá plochu zhruba 60 km² a skládá se z 12 ostrůvků.
Zatímco zde Marlon Brando provozoval všehovšudy několik domků s doškovou střechou, jeho dědicové ve spolupráci s hotelovou společností vše přebudovali.
Vzniklo tak jedno z nejokázalejších tropických letovisek na světě.
A také jde o ekologický unikát. Systém klimatizace totiž využívá vodu z hloubky 900 metrů, což šetří 90 % energie.
34 fotografií

Když americký herec a režisér Marlon Brando (zemřel 1. 7. 2004) kupoval v roce 1966 atol Tetiaroa ve Francouzské Polynésii, zaplatil za něj 270 tisíc dolarů. Celý atol (včetně laguny) zabírá plochu zhruba 60 km² a skládá se z 12 ostrůvků. Do ostrova se zamiloval při natáčení filmu Vzpoura na lodi Bounty.

S úspěšností koupě přitom nezamávalo ani to, že korálový atol do současnosti pozbyl asi 15 hektarů ze své původní výměry kvůli stoupající hladině oceánů a erozi pobřeží. Na tržní hodnotě území naopak narostlo.

Zatímco zde Marlon Brando provozoval všehovšudy několik domků s doškovou střechou, jeho dědicové ve spolupráci s hotelovou společností vše přebudovali. Vzniklo tak jedno z nejokázalejších tropických letovisek na světě. A také jde o ekologický unikát. Systém klimatizace totiž využívá vodu z hloubky 900 metrů, což šetří 90 % energie.

Atol se stále oficiálně jmenuje Tetiaroa. Název The Brando nese samotný luxusní resort, který byl otevřen v roce 2014 a slouží jako exotické útočiště pro velmi movitou klientelu.

Ceny za noc v základní vile pro dvě osoby začínají v přepočtu na 120 tisících korunách, u nejluxusnějších rezidencí se třemi ložnicemi se však mohou vyšplhat až k půl milionu korun.

Ke zdejším pravidelným hostům patří monacká kněžna nebo Lady Gaga a úroveň nabízeného komfortu tomu odpovídá. Součástí jsou speciální plážové bary, kuchyně s francouzskými šéfkuchaři, pronájem lodí a fakultativní výlety soukromým letadlem. V recenzích opakovaně zaznívá, že toto místo je ‚jako žádné jiné na světě‘.

Když americký herec a režisér Marlon Brando (zemřel 1. 7. 2004) kupoval v roce 1966 atol Tetiaroa ve Francouzské Polynésii, zaplatil za něj 270 tisíc dolarů.
Celý atol (včetně laguny) zabírá plochu zhruba 60 km² a skládá se z 12 ostrůvků.
Zatímco zde Marlon Brando provozoval všehovšudy několik domků s doškovou střechou, jeho dědicové ve spolupráci s hotelovou společností vše přebudovali.
Vzniklo tak jedno z nejokázalejších tropických letovisek na světě.
34 fotografií


Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Známý muzikant si postavil za Prahou dům. Všude je příroda a pasou se koně

Hudebník a jeho manželka Anežka jsou z nového domu nadšeni.

O životě mimo město snil muzikant Jary Tauber s manželkou Anežkou už dlouho. Jejich sen se nedávno splnil přestěhováním do moderního domu za Prahou. Atmosféru malebného okolí dokresluje farma a...

Na zázrak proměny čekali čtyři roky. Rekonstrukce bytu dopadla na výbornou

Krbová stěna v obývacím pokoji: její součástí je knihovna s polstrovanou...

Kompletní rekonstrukce vnesla do bytu teplo, světlo a možnost společně tráveného času i dostatek soukromí. Původní nesmyslnou dispozici proměnili architekti s interiérovou designérkou v příjemný...

Dům u Piešťan díky prosklené posuvné fasádě otevřete jako krabičku sardinek

Propojení interiéru s exteriérem lze maximalizovat odsunutím skleněné fasády...

Zážitek z bydlení v domě Banánka stojí na těsném propojení interiéru s exteriérem, a to především prostřednictvím velkých prosklených stěn lemujících značnou část stavby. Toto propojení lze...

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Ze spodního patra lze vyjít přímo na sjezdovku

Ze spodního patra lze v zimě vystoupit přímo na sousední sjezdovku.

Horská chalupa stojí na krásném pozemku ve stráni na kraji lokality zvané Nové Domky v Horní Malé Úpě v Krkonoších. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

Rekonstrukce podkroví trvala čtyři roky. Majiteli se splnil sen

Otevřená dispozice propojuje kuchyň, jídelnu a obývací část.

Interiér, kde člověk žije, by měl odpovídat jeho zálibám a představám. Přesně to platí o půdním bytě muže, který miluje umění, květiny a přirozené světlo. I proto si na dokončení rekonstrukce klidně...

Realitní ráje. Brando koupil atol za pakatel, u Copperfielda stojí noc milion

Vzniklo tak jedno z nejokázalejších tropických letovisek na světě.

Vlastnit tropický ostrov je ultimátním symbolem úspěchu. Z atolu Marlona Branda je ekologický unikát, Johnny Depp si na svém ostrově léčil rány po rozvodu a Mel Gibson musel o svůj kus země bojovat u...

4. ledna 2026

Rekonstrukce podkroví trvala čtyři roky. Majiteli se splnil sen

Otevřená dispozice propojuje kuchyň, jídelnu a obývací část.

Interiér, kde člověk žije, by měl odpovídat jeho zálibám a představám. Přesně to platí o půdním bytě muže, který miluje umění, květiny a přirozené světlo. I proto si na dokončení rekonstrukce klidně...

3. ledna 2026

Deset let se v domě oháněla štětcem. Když vše pomalovala, dostala skvělý nápad

Ruční výzdoba zasáhla každou stěnu.

Anglická malířka Emily Powellová proměnila svůj rodinný dům v anglickém Brixhamu na extravagantní umělecké dílo. Každá místnost v jejím domě je zajímavě vymalovaná. Nyní se rozhodla svůj třípodlažní...

2. ledna 2026

Dům u Piešťan díky prosklené posuvné fasádě otevřete jako krabičku sardinek

Propojení interiéru s exteriérem lze maximalizovat odsunutím skleněné fasády...

Zážitek z bydlení v domě Banánka stojí na těsném propojení interiéru s exteriérem, a to především prostřednictvím velkých prosklených stěn lemujících značnou část stavby. Toto propojení lze...

2. ledna 2026

Pouta a klekátko jsou jen začátek. Hotel v Brně slibuje, že pomůže vašemu vztahu

Hvězdné nebe nad pohodlnou postelí dokresluje kouzelnou atmosféru.

Adam Vodička je vizionář, který se nezastaví před žádnou překážkou. V roce 2019 otevřel v centru Brna hotel s ojedinělým konceptem. Každý pokoj je inspirovaný vždy jiným slavným filmem. Po vstupu na...

1. ledna 2026

První dům po děsivých požárech v LA postavili s povolením za osm měsíců

Pohled od bazénu na dřevostavbu, kterou developer postavil za šest měsíců.

Letos v lednu jsme byli svědky bezprecedentní zkázy způsobené řadou požárů v širší oblasti Los Angeles. Požáry v Palisades a Eatonu způsobily obrovské škody, během nichž bylo zničeno nebo vážně...

31. prosince 2025

Známý muzikant si postavil za Prahou dům. Všude je příroda a pasou se koně

Hudebník a jeho manželka Anežka jsou z nového domu nadšeni.

O životě mimo město snil muzikant Jary Tauber s manželkou Anežkou už dlouho. Jejich sen se nedávno splnil přestěhováním do moderního domu za Prahou. Atmosféru malebného okolí dokresluje farma a...

30. prosince 2025

Na zázrak proměny čekali čtyři roky. Rekonstrukce bytu dopadla na výbornou

Krbová stěna v obývacím pokoji: její součástí je knihovna s polstrovanou...

Kompletní rekonstrukce vnesla do bytu teplo, světlo a možnost společně tráveného času i dostatek soukromí. Původní nesmyslnou dispozici proměnili architekti s interiérovou designérkou v příjemný...

29. prosince 2025

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Ze spodního patra lze vyjít přímo na sjezdovku

Ze spodního patra lze v zimě vystoupit přímo na sousední sjezdovku.

Horská chalupa stojí na krásném pozemku ve stráni na kraji lokality zvané Nové Domky v Horní Malé Úpě v Krkonoších. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

28. prosince 2025

V LA filmaři kulisy viktoriánských domů stavět nemusejí. Je jich zde celá čtvrť

Udržované domy v plné kráse připomínají „starou dobrou Anglii“.

Spousta lidí vidí architekturu „města andělů“ jen jako tisíce nových moderních domků ve tvaru krychle, a především typu „cookie-cutter“. Tedy výstavby, kdy je více budov postaveno s použitím stejného...

27. prosince 2025

Kubismus v Milevsku. Bývalá synagoga je zapomenutým experimentem české architektury

Velmi zajímavá stavba vznikla na zakázku tamní židovské obce.

V malém jihočeském městě se nachází bývalá synagoga s výrazným kubistickým prvkem, který navrhl známý architekt.

26. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Soused pořádá na silvestra hodinový ohňostroj. Můj pes se třese, on se směje

Premium
Situace kolem silvestrovské pyrotechniky je každoročně bolestivým tématem.

Bydlím v malé obci na Vysočině a každý silvestr je pro mě a mého psa peklo. Soused naproti pořádá ohňostroj, který trvá i hodinu – odpaluje rachejtle přímo před domem, a to i mimo půlnoc. Můj starý...

26. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.