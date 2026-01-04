Marlon Brando Jako žádné místo na světě
Když americký herec a režisér Marlon Brando (zemřel 1. 7. 2004) kupoval v roce 1966 atol Tetiaroa ve Francouzské Polynésii, zaplatil za něj 270 tisíc dolarů. Celý atol (včetně laguny) zabírá plochu zhruba 60 km² a skládá se z 12 ostrůvků. Do ostrova se zamiloval při natáčení filmu Vzpoura na lodi Bounty.
S úspěšností koupě přitom nezamávalo ani to, že korálový atol do současnosti pozbyl asi 15 hektarů ze své původní výměry kvůli stoupající hladině oceánů a erozi pobřeží. Na tržní hodnotě území naopak narostlo.
Zatímco zde Marlon Brando provozoval všehovšudy několik domků s doškovou střechou, jeho dědicové ve spolupráci s hotelovou společností vše přebudovali. Vzniklo tak jedno z nejokázalejších tropických letovisek na světě. A také jde o ekologický unikát. Systém klimatizace totiž využívá vodu z hloubky 900 metrů, což šetří 90 % energie.
Atol se stále oficiálně jmenuje Tetiaroa. Název The Brando nese samotný luxusní resort, který byl otevřen v roce 2014 a slouží jako exotické útočiště pro velmi movitou klientelu.
Ceny za noc v základní vile pro dvě osoby začínají v přepočtu na 120 tisících korunách, u nejluxusnějších rezidencí se třemi ložnicemi se však mohou vyšplhat až k půl milionu korun.
Ke zdejším pravidelným hostům patří monacká kněžna nebo Lady Gaga a úroveň nabízeného komfortu tomu odpovídá. Součástí jsou speciální plážové bary, kuchyně s francouzskými šéfkuchaři, pronájem lodí a fakultativní výlety soukromým letadlem. V recenzích opakovaně zaznívá, že toto místo je ‚jako žádné jiné na světě‘.