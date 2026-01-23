Zadáním manželského páru bylo vytvořit v okrasné zahradě u rodinného domu odpočinkové wellness s relaxační místností. Prvotním impulzem pro jeho realizaci ze strany majitelů bylo nezbytné odstranění stávajícího přírodního jezírka, které už nevyhovovalo.
„Původně si majitelé přáli možná trochu menší objekt, ale nakonec jsme našli společnou cestu k rozměrům, jednoduchosti architektury, ke vzhledu interiéru i k důrazu na použité materiály. Kompozice skládání a navazování jednotlivých prostor, které jsou spojené, ale zároveň umožňují samostatné fungování, byla asi základní myšlenkou,“ vysvětluje svůj záměr architekt Michal Kristen.
A pokračuje: „Od vytvoření konceptu, s nímž se majitelé brzy ztotožnili, bylo nutné jednotlivě poskládat navržené materiály a jejich dostupnost a pak také zvolit technologie, což u wellness není úplně jednoduché. Ale nemám rád odpovědi, že něco nejde. Manželé měli základní požadavky především na funkční náplň wellness. Byl jsem však překvapený, jak přijali estetiku a současné moderní materiály za své. Snad jen velkoplošné prosklení se jevilo na první dojem velké.“
Interiér přechází do exteriéru
Samotný interiér vychází z celkové kompozice stavby, dvou různých prolínajících se kvádrů, které jsou spojeny, a přitom rozděleny. Interiér umožňuje stejné dělení. Velké posuvné dřevěné stěny v interiéru dělí i uzavírají, rovněž tak rozlehlé prosklení francouzskými okny směrem do zahrady spojuje nebo uzavírá. Prostor je tak plně otevřený, dynamický a vytváří zajímavé scény až k úplné volnosti.
Interiér se stal součástí exteriéru. Volně jej dotvářejí umělecké solitéry, jako například židle Zigzag od Gerrita Rietvelda nebo obraz od Miroslava Netíka.
„Pro mě jako architekta bylo vždy velice důležité vytvářet pocit, udržet základní koncept, tvořit pozadí pro věci a prvky, které přijdou zdůraznit. Už filozof Schopenhauer psal o tom, že každá věc v interiéru prostor otáčí a je potřeba se k tomu tak jako architekt stavět,“ vysvětluje Michal Kristen.
Vířivku nepřehlédnete
Hlavní dominantu interiérů wellness tvoří vířivka a obložení hlavní stěny velkoformátovou dlažbou Emerald v modrotyrkysové barvě, kterou doplňuje rovněž velkoformátová dlažba v šedém odstínu.
V relaxační místnosti, propojené rozměrnými lehce posuvnými dveřmi, je na stěnách použita strukturovaná betonová stěrka v moderním designu. Podlahu ve všech prostorách kryje dlažba s imitací dřevěných prken.
V návrhu jednotlivého vestavěného nábytku a mobiliáře jsou umístěny různé skryté poličky a místa pro nenápadné skladování. Například parkovací místo pro robotický vysavač je schované pod skříní.
Co dodat? Vizitkou výsledku je i to, že své wellness majitelé využívají snad i víc než samotné prostory rodinného domu. „Návrh splnil jejich očekávání a mně jako architektovi přinesl setkání s příjemnými lidmi, s nimiž jsme se stali v průběhu realizace přáteli. Je velice důležité, aby si navzájem obě strany, klient s architektem, naslouchaly, vedly dialog, respektovaly názory, protože jen tak vznikne něco, s čím budou všichni spokojeni, a budou mít z výsledku radost,“ s potěšením konstatuje architekt.
Ing. arch. Michal Kristen
autorizovaný architekt
„Pro mě jako architekta bylo velice důležité spolupracovat s investorem, který respektuje moji práci, s investorem, který má vkus, je ochotný diskutovat, přijmout nová řešení a vymýšlet nezvyklé detaily,“ dodává architekt Michal Kristen.
Je absolventem Fakulty architektury VUT v Brně, navrhuje nejen interiéry, ale i exteriéry domů. Má rád otevřený prostor s důrazem na volnost a kvalitně provedený detail. Rád cestuje a poslouchá hudbu.
