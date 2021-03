Soudkyně Barbara bydlí v domě za Prahou. Cesta k němu byla trnitá

Hlubočinka má nejednoho známého obyvatele, vedle nedávno zemřelého skladatele Vadima Petrova zde už šestnáct let žije „dáma v taláru“, herečka Simona Prasková.

Narodila se v Brně, kde žila u rodičů. Práce ji pak přivedla do Českých Budějovic, Kolína a nakonec do malého 2+kk na pražském Jižním Městě, které v současnosti obývá její maminka. Stěhování nebralo konce, a když se zamilovala do pohledného Angličana, přesídlila za ním do Brightonu, vzdala se kariéry a stala se jeho asistentkou.

Vztah po čase ztroskotal a herečka se rozhodla vrátit ke své původní profesi, konečně natrvalo vyřešit své bydlení a vzdát se kočovného života. Všechny své tehdejší úspory vložila do pozemku a nedostavěného domu za Prahou. V té době byla bez partnera a zpětně se diví své odvaze.



Dům byl jen hrubá stavba, ale jeho řešení, zejména velkorysé prostory (400 metrů čtverečních užitné plochy) ji okouzlily. Původně dvougenerační budovu, která měla mít v patře další samostatný byt, se rozhodla nechat jako celek a malý byt vybudovala jen v přízemí pro svého tehdy těžce nemocného tatínka.

V té době se na ni usmálo štěstí – při práci v divadle poznala svého budoucího manžela Mirka, původní profesí stavaře. Jeho profese se jí v následujících letech hodila.

Dům jako by byl prokletý, při realizaci jeho dokončení zkrachovaly postupně tři firmy, a tak manželům nezbylo než se pokusit dodělat ho svépomocí. Ruku k dílu přiložila i Simona, na odbornou práci si netroufla, ale alespoň manželovi podávala cihly.

Ten z dispozic domu zdaleka tak nadšen nebyl. Na rozdíl od své ženy totiž nepreferuje nyní oblíbený propojený prostor mezi kuchyní a obývákem. „Simona si udělá tresku a já u televize omdlívám, nedá se to vyvětrat,“ chytá se za hlavu se smíchem.

Nepotěšilo ho ani umístění krbu, který dominuje jídelnímu prostoru. Raději by ho viděl proti sedačce, aby si mohl pohodlně lehnout a pozorovat plameny. To však neumožňovalo umístění komínu, a tak sympatický Mirek pozoruje oheň od jídelního stolu.

Další dominantou obývacího prostoru je na míru dělaný úložný systém z masivu pro televizi, knížky a výstavu pohárů. Kdo by si však myslel, že patří herečce nebo talentované dceři Natálce, spletl by se.



Všechny trofeje posbíral psí miláček Amon, který bohužel před třemi lety rodinu opustil. Památka na něj je však všude po domě. Rodina uvažuje o koupi nového psa, dcera by si přála boxerku, avšak Simona přiznává, že je těžké po osobnosti plemene bloodhound přijmout někoho dalšího.



Mají i trenéra

Jediným zvířátkem tak zatím zůstává miniaturní křeček, který má svůj domeček v pokoji u Natálky. Ten zdobí i gymnastické dresy, i když nyní už jen památeční. Natálka z nich totiž během pár měsíců, kdy nemůže kvůli současné situaci trénovat, vyrostla.

Její talent by ale byla škoda zahodit, a tak rodiče vyřešili sportovní útlum rafinovaně. Zařídili jí trénink u bývalého sprintera a nyní trenéra Jana Adensama. Někdejší přítel herečky Simony Babčákové je už mezi celebritami jako doma, a proto si vzal do parády obě „holky“. A zatímco Natálce pomáhá s přípravou na případnou roli v dětském představení souboru La Putyka, Simonu udržuje v kondici.

Herečka je dokladem toho, že i po padesátce se dá udržet štíhlá postava a pevné tělo. Křivky jsou výsledkem pravidelného běhu, po okolí uběhne i třicet kilometrů denně. V běhu ji trénuje Tomáš Hrbek a její kondičku má pod kontrolou Jan Adensam. Ten jí dává do těla i v improvizované tělocvičně – v krásné ložnici s terasou.

Právě tady měla být původně kuchyň s obývacím pokojem dalšího bytu, ovšem na odpočinek po cvičení je místnost ideální a herečka zde s oblibou studuje své další role.

Momentálně se ponořila do scénáře divadelní hry Já jsem Ty, miláčku, kterou chystá uvést Divadlo Bez Hranic v režii Romana Štolpy. Největší relax ale zažívá v horké vaně v krásné koupelně se střešním oknem. Sklenička sektu už je jen třešničkou na dortu za odměnu po náročném dni.

V domě je využit každý koutek, a tak na chodbě v patře našel místo pohodlný ušák, kde se Simona oddává četbě. A protože její nevlastní syn má vydavatelství sci-fi románů, má o příděl knih postaráno. Aby všechna snaha o „údržbu“ postavy nepřišla vniveč, snaží se matka i dcera také zdravě stravovat.

S dietou se ani jedna trápit nemusí, ale zeleninku a rybu si k obědu dají rády. Jejich snahy trochu narušuje manžel Simony, který se raději zakousne do domácí bábovky vlastní výroby. V téhle kuchyni totiž vaří a peče on. Herečka si kvůli své pracovní zaneprázdněnosti udělá spíše rychlovku.